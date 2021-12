Calciomercato Roma, ecco il rinforzo | Chiusura a un passo

In casa Roma si avvicina la chiusura del primo affare di calciomercato. Ecco il primo rinforzo per la rosa di José Mourinho.

José Mourinho lo aveva chiesto subito dopo il suo arrivo nella Capitale: un centrocampista capace di rinforzare il reparto e innalzare il livello complessivo della squadra. Il portoghese aveva subito individuato nel centrocampo la zona in cui c’era più bisogno di intervenire sul mercato, indicando alla dirigenza Granit Xhaka come primo obiettivo estivo. Le cose, lo sappiamo, andarono poi in modo completamente diverso. Il calciomercato è spesso imprevedibile e ha portato, la scorsa estate, il General Manager Tiago Pinto a fare altre scelte.

La richiesta di Mourinho, però, è rimasta. Anzi, date le bocciature di Diawara e Villar, mai riusciti ad imporsi nelle rotazioni del tecnico, l’urgenza di un nuovo innesto si è fatta più pressante. Anche perché la stagione è lunga e la Roma, per fortuna, è già agli ottavi di Conference League. Con il Tottenham fuori dai giochi, la tentazione di Mou di fare più strada possibile in Europa è più concreta che mai.

Calciomercato Roma, ecco il rinforzo | La scelta è fatta

Perché proseguire il cammino in Conference League significa, sì, prestigio e soldi, ma anche impegni aggiuntivi per una rosa che ha bisogno di essere allargata. E allora, visto che subito dopo la sosta il calendario prevede per la Roma una serie di appuntamenti molto importanti, sarà fondamentale agire bene – e magari rapidamente – in sede di calciomercato. Ripartendo proprio da quella priorità a centrocampo che Mourinho aveva indicato in estate. E se Xhaka è tramontato da tempo, e altre piste sembrano essersi complicate, negli ultimi giorni è emersa in maniera definitiva una candidatura fortissima per il centrocampo giallorosso.

Parliamo naturalmente di Florian Grillitsch: è su di lui che è ricaduta la scelta di Tiago Pinto e Mourinho. L’austriaco ha tutte le caratteristiche per essere il primo obiettivo della Roma a gennaio: forte fisicamente ed esperto, piace molto a Mourinho dal punto di vista tecnico e tattico. Inoltre, Grillitsch è versatile: è capace di agire sia come mediano che, all’occorrenza, come difensore destro in una linea a 3. Ma il ragazzo piace anche a Pinto per via del prezzo, scontato, del suo cartellino. La scadenza di contratto a giugno e i rifiuti alle proposte di rinnovo hanno tolto forza all’Hoffenheim che dovrà accontentarsi di 5 o 6 milioni di euro per evitare di perderlo a parametro zero in estate. Come sottolinea Il Corriere dello Sport la scelta è fatta e Grillitsch, ormai, è a un passo. Sarà lui il rinforzo di centrocampo per dare respiro a Cristante e Veretout.