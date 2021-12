Calciomercato Roma, low cost e doppio ruolo | Arriva il primo colpo

La Roma scalda i motori e punta al primo rinforzo del calciomercato di gennaio. Un colpo low cost e perfetto per le esigenze di Mourinho.

La Roma si prepara ad affrontare l’ultima uscita del suo 2021. Domani pomeriggio, con calcio d’inizio alle 18:30, i giallorossi scenderanno in campo allo Stadio Olimpico contro la Sampdoria. I blucerchiati arrivano a Roma con la necessità di fare punti per allontanare la zona a rischio della classifica. Di fronte, però, troveranno una squadra decisa a concludere l’anno nel migliore dei modi, dopo le tre vittorie consecutive ottenute tra Campionato e Conference League.

Tre successi fondamentali, che rilanciano la Roma nella corsa al quarto posto in Serie A e le permettono, valicando i confini nazionali, di proiettarsi direttamente agli ottavi di Conference. Due partite in meno che, in una stagione tanto densa di impegni, potranno farsi sentire. Contro la Samp, quindi, l’imperativo sarà ancora una volta vincere. In attesa che dal calciomercato invernale arrivino quegli innesti che Mourinho attende a braccia aperte.

L’attenzione della dirigenza giallorossa è concentrata soprattutto sul centrocampo. E’ lì che l’allenatore spera di ricevere il regalo più importante: un giocatore di spessore e carattere che aiuti la squadra a fare il salto di qualità. Pinto e Mourinho si sono confrontati a lungo e hanno fissato una serie di possibili obiettivi. E se il sogno che porta a Denis Zakaria sembra essersi complicato per via della concorrenza – sullo svizzero si registra l’interesse delle big di mezza Europa – restano vive altre opzioni importanti.

Su tutte, la preferita in casa Roma è la pista che porta a Florian Grillitsch. L’austriaco a gennaio può arrivare a prezzo di saldo: è in scadenza di contratto con l’Hoffenheim e può partire per una cifra tra i 5 e i 6 milioni di euro. Il club tedesco non si è ancora rassegnato al suo addio e sta tentando di convincere il giocatore a rinnovare, ma lo stesso d.s. Alexander Rosen nei giorni scorsi ha ammesso che l’obiettivo non è semplice: “Vorremmo tenere Florian, stiamo lavorando per formulare una nuova offerta“, ha spiegato. “Se riusciremo a trattenerlo? È difficile saperlo adesso, non voglio sbilanciarmi prima della sosta natalizia“. Parole che lasciano più che aperta la porta per un inserimento della Roma. Anche perché Grillitsch rappresenta il profilo ideale per le necessità di Mourinho: forte fisicamente ed esperto, ha messo insieme cinque presenze da mediano e sette da centrale a destra della difesa a tre. Esattamente il jolly che potrebbe dare a Mou le alternative che cerca.