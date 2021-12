Calciomercato Roma, Conte pigliatutto | Doppio assalto

La Roma lavora su più tavoli in vista della sessione invernale di calciomercato. Non manca tuttavia la concorrenza per alcuni degli obiettivi.

A meno di due settimane dall’apertura del calciomercato invernale, il General Manager della Roma Tiago Pinto ha ben chiara la strategia da attuare. Il dirigente portoghese, in accordo con José Mourinho e con la proprietà dei Friedkin, si prepara ad avviare una campagna invernale che dovrebbe regalare all’allenatore una rosa più equilibrata. D’altra parte proprio la differenza di livello tra il blocco dei titolari e le loro riserve è stata la principale recriminazione dello Special One in questi mesi.

Chiarito che la strategia della società è di riservare gli investimenti più consistenti per la prossima estate, non mancano possibili colpi da mettere a segno già a gennaio. Per questo motivo Pinto si muove su più tavoli con l’obiettivo di mantenere aperte diverse piste e scegliere al momento giusto di piazzare l’affondo decisivo. Le priorità riguardano, come noto, l’acquisto di un laterale destro di difesa e un rinforzo per il centrocampo, chiesto a gran voce da Mou.

Calciomercato Roma, concorrenza internazionale | C’è Conte

La breve durata della sessione invernale porta spesso a concentrare l’attenzione su quei calciatori che, scontenti per un minutaggio non soddisfacente, sembrano intenzionati a cambiare aria. Eclatante il caso del Barcellona, alle prese con una delle stagioni più difficili della sua storia e pronto a rivoluzionare la rosa a disposizione di Xavi. Una circostanza che non può non attirare l’attenzione di diversi club europei.

La Roma aveva osservato con interesse le situazioni di Sergiño Dest e Clèment Lenglet. Il primo era stato identificato come possibile vice Karsdorp. Gioca poco e il Barcellona potrebbe decidere di cederlo ma solo a condizione di rientrare almeno in parte dell’investimento sostenuto (21 milioni + 5 di bonus). Il club catalano non intende svendere il giocatore, ancora molto giovane. A complicare la pista per la Roma però ci sarebbe un’altra novità: secondo quanto riporta oggi Sport, sull’esterno statunitense sarebbe ora spuntato l’interesse del Bayern Monaco. I tedeschi avevano già fatto un tentativo per lui nell’estate 2020. All’epoca Dest finì a Barcellona, ma ora il Bayern potrebbe tornare alla carica.

Diversa la situazione di Lenglet. Ai margini con Koeman, ha scalato posizioni con Xavi. Per cederlo, quindi, il Barça pretende un’offerta veramente importante. In estate il Tottenham aveva sondato il terreno: un ritorno di fiamma, secondo il quotidiano spagnolo, è più che probabile già a gennaio dopo l’arrivo di Conte in panchina. Insomma, un ostacolo importante nella corsa al difensore centrale.