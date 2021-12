Calciomercato, sogna la Roma | Pinto scavalca Juve e Milan

In casa Roma si lavora per rinforzare attraverso il calciomercato la rosa a disposizione di José Mourinho. Per un importante obiettivo, la la Roma ha un vantaggio.

Giornata di vigilia dell’ultimo turno di Campionato per la Roma. I giallorossi affronteranno domani alle 18:30 la Sampdoria allo Stadio Olimpico per l’ultimo match del 2021. Chiudere l’anno nel migliore dei modi, con una vittoria, è fondamentale per dare continuità al bel successo di Bergamo. I tre punti conquistati in casa dell’Atalanta hanno riportato la Roma al quinto posto, a 6 punti da quella quarta posizione che vale l’accesso alla prossima edizione della Champions League.

Una distanza tutt’altro che impossibile da colmare, soprattutto se, come José Mourinho auspica, dal calciomercato invernale arriverà qualche rinforzo. La sessione di trasferimenti apre il 3 gennaio, l’appuntamento è sempre più vicino. Il lavoro di preparazione svolto in queste settimane dal General Manager Tiago Pinto sta quindi per entrare nel vivo: muoversi bene a gennaio sarà importante per costruire una seconda parte di stagione da protagonisti.

Calciomercato Roma, sorpasso Pinto | La Roma sogna

In particolare è sul centrocampo che si stanno concentrando le attenzioni del dirigente portoghese. Certo, sarà importante porre rimedio anche all’assenza di un vice Karsdorp, ma la mediana appare il reparto che più di altri necessita di interventi sul mercato. Pinto lo sa e segue diverse piste prestigiose. Ma c’è una opportunità che piace in modo particolare alla Roma, sulla quale si sta lavorando anche grazie ad un vantaggio strategico.

Parliamo dell’ipotesi di riportare nella Capitale Davide Frattesi, cresciuto in maglia giallorossa e protagonista di una prima metà di stagione di altissimo livello a Sassuolo. L’idea della Roma è di far ripercorrere al ragazzo la strada già calcata da Lorenzo Pellegrini, rientrato alla base dopo una fruttuosa esperienza in Emilia. Frattesi però piace a mezza serie A: Inter, Milan e Juventus hanno già chiesto informazioni su di lui e vorrebbero fare un tentativo a giugno. La Roma, come vi dicevamo, può contare però su un vantaggio importante: la società giallorossa, in base agli accordi con cui il centrocampista fu ceduto al Sassuolo, si è garantita il 30% dell’incasso della futura rivendita del suo cartellino. Un elemento importante, visto che contribuirebbe, di fatto, ad abbassare l’esborso complessivo per l’acquisto del giocatore. A questo si aggiunge il desiderio del calciatore di tornare “a casa“, in giallorosso. Dal canto suo il Sassuolo non fa sconti: come avvenuto in passato, gli emiliani sono disposti a cedere i propri gioielli soltanto alle cifre che ritengono congrue. Insomma: la strada è ancora lunga, ma Pinto sa di avere un piccolo vantaggio sulla concorrenza. E riportare a Roma Frattesi sarebbe un vero colpo.