Calciomercato Roma, rottura totale e addio immediato | Scelto il sostituto

Calciomercato Roma, le notizie che trapelano dall’Inghilterra non autorizzano a coltivare il clamoroso ritorno di fiamma.

L’apertura della sessione invernale di calciomercato è ormai alle porte, e la Roma sta attenzionando diversi profili per non farsi trovare impreparata ai “nastri di partenza” e regalare a Mourinho quei rinforzi espressamente richiesti dal tecnico lusitano.

Nel dossier di Tiago Pinto sono finiti soprattutto due profili in particolare: un mediano “fisico” – il preferito era Zakaria ma per forza di cose la pista che porta all’elvetico si è incredibilmente raffreddata, e un terzino duttile. In seguito al ribaltone in casa United, i giallorossi si sono visti sbattere la porta in faccia per Diogo Dalot, la cui poliedricità avrebbe garantito non solo una valida alternativa a Nick Karsdorp, ma anche un sostituto all’altezza di Vina e Spinazzola. Nelle scorse ore è stata paventata la clamorosa ipotesi di riportare nella Capitale Lucas Digne, ormai ai ferri corti con l’Everton in seguito ad un’animata discussione con Benitez.

Leggi anche –> Roma, “saluta” a gennaio | Annuncio ufficiale

Calciomercato Roma, blitz del Newcastle per Digne: le ultime dall’Inghilterra

Accostato anche alla Juventus, il classe ’93 nativo di Meaux fa gola a diversi club della Premier, tra cui il Newcastle: secondo quanto riportato da caughtoffside.com, i “Magpies” potrebbero effettuare il blitz decisivo già a gennaio, per regalarsi un innesto dal quale ripartire per provare a risalire dalle sabbie mobili della retrocessione. Legato all’Everton da un contratto in scadenza nel 2025, in questa stagione Digne ha collezionato, tra campionato e Coppa, 15 presenze complessive, totalizzando 1286 minuti.

Tuttavia, proprio in seguito al diverbio sopracitato, gli spazi per lui potrebbero ridursi drasticamente, e lo scenario legato ad un suo addio farsi sempre più concreto. I Toffees lo valutano 20-25 milioni di sterline: situazione in evoluzione, anche perché l’Everton avrebbe già individuato quello che sarebbe l’erede designato di Digne: si tratta di Mykolenko, esterno sinistro della Dinamo Kiev, per il quale dalle parti di Goodison park sarebbero disposti a sborsare fino a 20 milioni di euro.