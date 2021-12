Roma, andrà via a gennaio: ormai non ci sono più dubbi, dal momento che è arrivato anche l’annuncio ufficiale.

Contro la Sampdoria la Roma di José Mourinho va a caccia di conferme ma soprattutto di una vittoria che potrebbe rilanciare in maniera forse decisiva le ambizioni “europee” di Zaniolo e compagni.

L’exploit di Bergamo ha sicuramente caricato l’ambiente, ma bisognerà subito ritornare con i piedi per terra per presentarsi al meglio per la sfida con i blucerchiati, reduci da un pareggio dal sapore di beffa con il Venezia. All’Olimpico andrà in scena l’ultima gara del girone d’andata per i giallorossi: appuntamento, poi, dopo la sosta, dove equilibri e gerarchie in Serie A potrebbero nuovamente subire uno scossone dal momento che molti calciatori chiave per i rispettivi club saranno impegnati in Coppa d’Africa, appuntamento al quale parteciperà anche Amadou Diawara, convocato dal ct della Guinea.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, bomba Zaniolo | La Juve ci riprova con uno scambio

Roma, Diawara convocato dal ct della Guinea: parteciperà alla Coppa d’Africa

Con un post apparso sui profili social della delegazione guineana, infatti, si è resa nota la lista dei 27 calciatori che prenderanno parte alla competizione che si disputerà dal 9 gennaio al 6 febbraio, e dove Diawara potrebbe avere l’occasione di mettere in mostra quelle qualità che nella Capitale si sono viste soltanto a sprazzi.

Leggi anche –> Roma-Sampdoria, salta la conferenza stampa di Mou | Il motivo

Con la maglia della Roma, infatti, in questa stagione Diawara fino a questo momento ha collezionato 8 presenze, per 306 minuti complessivi, impreziositi soltanto da un assist. Lo scenario legato ad una sua possibile cessione già a gennaio è tutto tranne che utopistico.