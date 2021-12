Calciomercato Roma, la Juventus continua a lavorare a fari spenti su Nicolò Zaniolo: nuova idea di scambio.

La gigantesca prestazione fornita in quel di Bergamo non solo è coincisa con la rottura di un digiuno che durava ormai da tanto, troppo tempo, ma ha certificato la dimensione “totale” di uno Zaniolo devastante nel ruolo che José Mourinho gli ha cucito su misura.

La lucidità con la quale il classe ’99 si è presentato davanti a Musso freddandolo sul suo palo dopo aver innescato il dai e vai con Abraham con un colpo di tacco geniale è un connubio di tecnica, forza fisica, resistenza nel lungo e classe. Lo Special One se lo coccola, e ne ha tutte le ragioni: assieme ad Abraham e Pellegrini, è un coacervo di qualità allo stato puro, con ancora margini di miglioramento che fanno sognare i tifosi della Roma, ma che allo stesso tempo hanno acceso i fari di diversi top club.

Alcuni club della Premier a fari spenti hanno avuto modo di effettuare qualche sondaggio esplorativo: del resto Mou, nelle dichiarazioni seguenti alla sfida contro il Bologna, in un misto di rabbia e provocazione aveva “consigliato” a Zaniolo di volare in Inghilterra, in un campionato più fisico e dunque più consono alle sue caratteristiche. Tuttavia, anche in Italia il talento cresciuto nelle giovanili dell’Inter ha diversi estimatori, tra cui la Juventus, che potrebbe ingolosire la Roma mettendo sul piatto una proposta di scambio.

Calciomercato Roma, nuova idea di scambio per Zaniolo: la proposta della Juventus

Secondo quanto riferito da calciomercatonews.com, Cherubini potrebbe entrare nell’ordine di idee di proporre a Pinto uno scambio con Dejan Kulusevski: lo svedese, infatti, sebbene si sia ritagliato più spazio dopo il passaggio al 4-2-3-1, non è considerato incedibile da “Madama”, che valuta l’ex Parma circa 35 milioni di euro, grossomodo la stessa cifra con la quale lo ha ascritto a bilancio. Qualche timido abboccamento della Premier c’è stato – si è parlato di Arsenal e Tottenham in particolare, ma nulla di concreto. Ecco perché la Juve potrebbe “sacrificarlo” per arrivare a Zaniolo, il cui contratto con la Roma scade nel 2024: al momento, va detto, è solo un’idea che non è sfociata in una trattativa. Una suggestione, più che altro: staremo a vedere cosa succederà.