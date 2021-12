Calciomercato Roma, ha già firmato | Salta l’affare di gennaio

Calciomercato Roma, nel giro di poche ore si è registrato un sovvertimento totale rispetto allo scenario descritto recentemente.

Che gli imprevisti siano sempre dietro l’angolo, proprio come nella vita, è chiaro a tutti. Per capirlo basta tornare indietro nel tempo, e nemmeno molto, per ricordare le tante situazioni di mercato che, nella Capitale, hanno vissuto evoluzioni repentine e inaspettate.

Nella speranza che situazioni lacunose e imprevedibili non caratterizzino le prossime settimane, sono da riportare importanti aggiornamenti circa una delle questioni che non poca attenzione aveva meritato nelle ultime ore. Il grande entusiasmo succedaneo alla vittoria di Bergamo era infatti risultato amplificato da quanto emerso dopo la trasferta orobica.

Stando alle prime ricostruzioni, infatti, la Roma era stata presentata come una delle rose maggiormente interessate a Remo Freuler, centrocampista dell‘Atalanta e autentico perno e leader dello scacchiere di Gasperini. Come raccontatovi ieri, sembrava potersi palesare l’opportunità di ingaggiare lo svizzero a zero la prossima estate, al netto del segnalatovi giallo legato ad una sua opzione per il rinnovo contrattuale con la società di Percassi. In base alle notizie emerse in queste ore, dunque, si registra una novità di non trascurabile importanza.

