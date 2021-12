Calciomercato Roma, decisione già presa | Rifiuto definitivo

La Roma punta sulla sessione invernale di calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho. Vediamo come stanno le cose.

Esperienza e qualità. Sono queste le caratteristiche fondamentali del rinforzo a centrocampo che José Mourinho chiede da tempo per far volare la sua Roma. Una richiesta avanzata, per la verità, sin dai primissimi giorni giallorossi dell’allenatore portoghese. Che per la sua idea di gioco aveva subito individuato nel reparto centrale la zona di campo che necessitava maggiormente di un innesto di spessore.

In principio fu Xhaka, seguito a lungo in estate fino alla definitiva fumata nera. Da lì in avanti, il calciomercato ha preso strade inaspettate, costringendo la Roma a reagire e a modificare in corsa le proprie strategie. L’addio di Edin Dzeko impose l’acquisto di un altro attaccante di primissimo livello e i 40 milioni investiti per Tammy Abraham hanno evidentemente cambiato il corso della sessione di trasferimenti giallorossa. Anche perché nel frattempo a complicare le cose era arrivato anche l’infortunio di Leonardo Spinazzola, con la necessità di trovare in tempi brevi un sostituto all’altezza.

E così il nodo del centrocampista è rimasto irrisolto. Con il risultato che ora, a gennaio, in cima alla lista di priorità del club c’è proprio l’arrivo di un mediano gradito a Mourinho. Il General Manager Tiago Pinto sa di trovarsi di fronte a una missione che non può fallire: la Roma è pienamente in corsa per centrare il quarto posto che porta alla prossima Champions League e un innesto importante potrebbe rilanciare ulteriormente le ambizioni giallorosse.

Uno dei nomi più importanti sulla lista di possibili obiettivi di Pinto è quello di Dani Ceballos. Lo spagnolo è tornato nella lista dei convocati del Real Madrid dopo il grave infortunio patito con la maglia della Spagna under 23 durante le ultime Olimpiadi. Il suo rientro in maglia bianca sembra però destinato a durare poco: l’addio di Ceballos al Bernabeu a gennaio, infatti, è ormai scontato. Sul centrocampista, disposto a cambiare aria per giocare con continuità e rilanciarsi dopo l’infortunio, c’è l’interesse di diverse squadre. Mourinho lo accoglierebbe volentieri, così come Unay Emery, pronto ad offrire a Ceballos l’opportunità di disputare da protagonista gli ottavi di Champions League con la maglia del Villarreal. Il giocatore, però, ha le idee chiare: come sottolinea elnacional.cat, il centrocampista ha già deciso il suo futuro e vuole soltanto il Betis, la squadra del suo cuore. E’ con la maglia del club andaluso che Ceballos si impose al grande calcio: ed è a Siviglia che vuole tornare per rilanciare la propria carriera.