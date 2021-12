Calciomercato Roma, Marotta in agguato | Ribaltone e prestito a gennaio

La Roma si prepara ad affrontare l’ultima sfida del 2021 contro la Sampdoria. Intanto si continua a lavorare in vista del calciomercato di gennaio.

Ancora un ultimo impegno prima delle vacanze invernali. La Roma, reduce da tre vittorie consecutive tra Campionato e Conference League, è attesa dell’ultimo appuntamento del 2021. Mercoledì allo Stadio Olimpico arriva la Sampdoria per una partita che José Mourinho vuole vincere a tutti i costi. Il trionfo di Bergamo ha dimostrato che i giallorossi possono dire la loro fino alla fine in chiave quarto posto ed ha rilanciato le ambizioni della squadra. Ora è fondamentale non fermarsi e dare continuità ai risultati.

Parallelamente al lavoro di Mourinho in campo, prosegue anche quello dietro la scrivania del General Manager Tiago Pinto. Il dirigente portoghese sa che c’è grande attesa nell’ambiente in vista della sessione invernale di calciomercato che ormai è alle porte. La finestra di trasferimenti di gennaio servirà per inserire nella rosa giallorossa quegli elementi che Mourinho chiede da mesi: in particolare si lavorerà per far arrivare un vice Karsdorp e un centrocampista di spessore.

Calciomercato Roma, Marotta prova l’affondo | La situazione

Diverse le piste su cui il General Manager giallorosso si è impegnato in queste settimane. L’idea di Pinto è di lavorare su più tavoli così da farsi trovare pronto a gennaio, mettendosi a riparo da eventuali sorprese. La sessione invernale, per la breve durata e le necessità spesso in contrasto dei vari club, finisce per essere spesso assolutamente imprevedibile. La Roma però non può permettersi imprevisti e, nonostante abbia deciso di stanziare un budget più ricco soltanto per la prossima estate, vuole intervenire in modo efficace per rinforzare la rosa.

In questo senso il profilo di Nahitan Nandez appare tra i più adatti. L’uruguayano ha esperienza in Serie A, grinta da vendere e sa agire bene sia come centrocampista – suo ruolo naturale – che come esterno di fascia destra. Praticamente l’identikit delle necessità giallorosse. Lui considera conclusa la sua esperienza a Cagliari e vuole cambiare aria sin dalla scorsa estate. In quell’occasione la fermezza del presidente Giulini bloccò qualsiasi affare. Ora però le cose potrebbero essere molto diverse. A Cagliari la situazione è complessa e un ribaltone di mercato a gennaio sembra una prospettiva concreta. Anche le parole di pochi giorni fa del d.s. Capozucca lasciano immaginare grandi novità in arrivo. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, in pole per arrivare a Nandez ci sarebbe l’Inter, già interessata al giocatore in estate. Anche perché non è da escludere adesso che il Cagliari dia il via libera all’uruguayano per un prestito: esattamente la formula che Marotta aveva proposto a Giulini qualche mese fa.