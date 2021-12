Calciomercato Roma, finisce tra i cedibili | Affare da 14 milioni

In casa Roma torna a presentarsi l’opportunità di trattare un calciatore appuntato da tempo sul taccuino del g.m. Tiago Pinto.

Mancano ormai pochi giorni all’apertura della sessione invernale di calciomercato. La Roma attende l’appuntamento con la finestra di trasferimenti da tempo: gennaio sarà infatti l’occasione per cercare di portare avanti il progetto di rinnovamento cominciato in estate. Da una parte, quindi, si cercherà di trovare una sistemazione a tutti quei calciatori che non rientrano nei pieni di José Mourinho; dall’altra si tenterà di sostituirli con elementi più funzionali all’idea tecnica dell’allenatore.

Per quanto riguarda le cessioni, sono diversi i calciatori con la valigia in mano. Dagli esuberi estivi Fazio e Santon fino ai nuovi bocciati di José Mourinho – come Villar – la lista è lunga. Trovare la soluzione giusta per tutti non sarà facile, ma il General Manager Tiago Pinto cercherà di portare avanti al meglio il progetto del club. Particolarmente complessa da prevedere è la situazione dell’attacco, dove nessuno scenario può essere escluso.

Calciomercato Roma, finisce tra i cedibili | C’è il prezzo

Sulla carta, il settore offensivo è quello in cui la Roma ha meno urgenza di intervenire. La batteria di attaccanti e centrocampisti offensivi a disposizione di José Mourinho è all’altezza della situazione ed eventuali innesti verranno presi in considerazione, eventualmente, soltanto alla luce di alcune cessioni. Tra i partenti potrebbe esserci Borja Mayoral, anche se il suo addio non appare più scontato come qualche settimana fa. Inoltre l’esplosione di Felix Afena-Gyan rende ancora più folta la concorrenza in avanti. Eppure Pinto sa bene che, qualora dovessero presentarsi occasioni importanti, sarebbe fondamentale coglierle al volo.

In questo senso potrebbe diventare interessante la situazione legata a Ianis Hagi. Il calciatore, figlio della leggenda del calcio romeno Gheorghe, sembra infatti essere in procinto di lasciare i Rangers. La Roma segue il ragazzo da tempo e ora, secondo Ibroxnois.co.uk, sulla sua posizione ci sarebbero novità importanti. L’allenatore del club Giovanni van Bronckhorst avrebbe infatti acconsentito all’inserimento di Hagi nella lista dei cedibili. Gli scozzesi avrebbero infatti individuato in Olimpiu Moruțan, del Galatasaray, l’erede di Hagi e sarebbero disposti a lasciar partire il centrocampista offensivo per una cifra vicina ai 12 milioni di sterline, circa 14 milioni di euro. Una cifra non troppo elevata per un potenziale talento che Pinto osserva con interesse già da tempo.