Calciomercato Roma, l’allenatore alza il muro | “Deve restare”

La Roma continua a seguire diversi profili per rinforzare la rosa di José Mourinho. Un possibile obiettivo, però, sembra complicarsi.

Ultimi giorni di lavoro a Trigoria prima del rompete le righe per le vacanze natalizie. La Roma, reduce dallo splendido successo contro l’Atalanta, vuole chiudere nel migliore dei modi la prima parte di stagione. Mercoledì all’Olimpico arriva la Sampdoria per l’ultimo match del 2021 e del girone d’andata. José Mourinho prende in considerazione un unico risultato: la vittoria. Conquistare gli ultimi 3 punti dell’anno per rimanere a contatto con il gruppo di candidate alla prossima Champions League.

La vittoria di Bergamo ha fortemente rilanciato le ambizioni giallorosse. Ora l’allenatore portoghese non vuole fermarsi. Anche perché, subito dopo la sfida dell’Olimpico, arriverà un altro appuntamento atteso a lungo: la riapertura del calciomercato. La sessione invernale potrà servire al General Manager Tiago Pinto per cercare quei calciatori che Mourinho reclama da tempo. L’obiettivo è costruire una rosa più equilibrata e più profonda per lottare fino alla fine, sia in Campionato che in Conference League.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Mourinho ha detto sì | Mezzo milione per la firma

Calciomercato Roma, stop dell’allenatore | “Incedibile”

E al di là degli interventi più urgenti, che riguardano evidentemente difesa e centrocampo, già da gennaio la Roma sarà vigile sul mercato per riuscire a cogliere tutte le occasioni che potrebbero presentarsi. Anche perché sarà da valutare anche la posizione di alcuni dei calciatori in lista per una cessione: la partenza di qualche esubero imporrebbe necessariamente un nuovo innesto nella rosa giallorossa. Per questo nei giorni scorsi è circolato con insistenza un nome importante per l’attacco della Roma: una trattativa da sviluppare tra le prossime settimane ed eventualmente la sessione estiva.

Il calciatore di cui stiamo parlando è Angel Correa, attaccante argentino dell’Atletico Madrid. Mourinho, come sottolinea Don Balon, è convinto che quello del numero 10 dei Colchoneros possa essere il profilo ideale per fare coppia in attacco con Tammy Abraham. Una pista resa ancora più attuale dallo scarso minutaggio che Correa è riuscito a mettere insieme a Madrid in questa prima parte di stagione. Eppure dalla Capitale spagnola non arrivano buone notizie: sarebbe stato lo stesso allenatore Simeone a chiedere esplicitamente alla dirigenza di inserire Correa tra gli incedibili. Secondo il Cholo la sua presenza in rosa è indispensabile per mantenere alte le ambizioni del club. Una posizione che mette in difficoltà la dirigenza: se Simeone pretende una chiusura totale, infatti, diversa è la posizione di Andrea Berta e Miguel Angel Gil, dirigenti del club, che di fronte a un’offerta davvero importante non potrebbero fare altro che prenderla in considerazione.