Calciomercato Roma, Mourinho ha detto sì | Mezzo milione per la firma

La Roma è uscita col morale altissimo dalla trasferta di Bergamo. Mentre i tifosi si godono la vittoria Mourinho ha detto si al rinforzo dal calciomercato.

Si intensificano le voci di mercato in vista di gennaio. Mentre la Roma si gode la scintillante vittoria trovata al Gewiss Stadium tante attenzioni sono rivolte alla sessione invernale di calciomercato. Mourinho ha dato il benestare all’operazione, ora non resta che limare gli ultimi dettagli non trascurabili. Ecco gli ultimi aggiornamenti in casa giallorossa.

Arrivano conferme decise sulla prossima sessione di mercato in casa giallorossa. La Roma ha impressionato tutti nella trasferta di Bergamo, riuscendo a liquidare l’Atalanta con un perentorio 4-1 a domicilio. In attesa di chiudere il girone d’andata in Serie A arrivano importanti conferme sulle prossime operazioni di mercato. Il mese di gennaio è alle porte, il 3 si aprirà ufficialmente la sessione di riparazione tanto attesa dal tecnico portoghese. E dalla penisola iberica giungono nuove conferme sulla scelta dello Special One, che ha deciso il rinforzo ideale per la squadra giallorossa.

Calciomercato Roma, Mourinho ha scelto il rinforzo a gennaio

Il tecnico portoghese ha le idee chiare in vista della finestra di riparazione. Mou auspica una nuova rivoluzione nella squadra giallorossa, come avvenne nella sessione estiva. Dalla Spagna sono certi, il rinforzo per il centrocampo giallorosso arriverà dall’Atletico Madrid. Ecco gli ultimi aggiornamenti dalla Liga, riportati dal sito spagnolo Todofichajes.com .

Mou ha bisogno di rinforzi a centrocampo e il nome più caldo continua ad essere quello di Hector Herrera. Non una nuova idea per la mediana giallorossa, come avevamo rilanciato anche nelle scorse ore. Il centrocampo giallorosso potrebbe parlare messicano, l’operazione si può chiudere sulla base di 5 milioni di euro. Ex Porto, il Nazionale messicano classe 1990 è all’Atletico dal 2019. 59 gare ed una rete per lui alla corte di Simeone, ora la trattativa si basa sull’accordo per lo stipendio del calciatore. Attualmente il messicano percepisce 3 milioni in Liga, la Roma proverà ad abbassare il suo ingaggio almeno di mezzo milione. Sono giorni caldissimi per il rinforzo della mediana giallorossa.