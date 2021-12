Ormai manca davvero poco all’apertura ufficiale della sessione invernale del calciomercato 2021-2022. La Roma avrà il suo da fare.

In primi Tiago Pinto dovrà regalare almeno due rinforzi a José Mourinho, per una seconda parte di stagione tutta da gustare. Sì perché la squadra giallorossa è ancora in corsa in tutte e tre le competizioni, ricordando come in campionato l’obiettivo (seppur non dichiarato ufficialmente come ammesso dallo Special One, ndr) è quello di rientrare in Champions League.

Nell’ultima conference stampa l’allenatore portoghese ha spiegato come essendo una prima stagione, una sorta di rinnovameto di tutta la rosa, a partire dalla cessione dei molti esuberi e dalla riduzione del monte ingaggi, servirà molto tempo prima che la Roma possa tornare a competere con le grandi. Sarà proprio Mourinho a provare ad accelerare questo processo.

Calciomercato Roma, secca smentita | Nessuna offerta

Insomma la strada è ancora lunga e tortuosa, fatta di vittorie, pareggi e sconfitte. Quello di ieri contro l’Atalanta è un successo importante in chiave classifica, ma soprattutto in chiave mentale. Mercoledì pomeriggio alle ore 18:30 ci sarà la Sampdoria allo Stadio Olimpico per chiudere il 2021. Intanto il calciomercato si avvicina, e i giocatori che oggi sono poco utilizzati potrebbero trovare una nuova sistemazione.

Tra questi c’è sicuramente Amadou Diawara, il quale ha totalizzato solamente 8 presenze (306 minuti) tra campionato e UEFA Conference League, esattamente quattro per ogni competizione. Chissà che contro i blucerchiati possa essere anche la sua occasione. Intanto del suo futuro ne ha parlato una fonte vicina al suo entourage al sito ‘romapress.net’, affermando che non ci sono offerte per il calciatore. Tra le squadre accostate al guineano ci sono Bordeaux e Torino, con i granata in pole posizione. Ritenute però ‘schiocchezze‘ queste chiacchiere in chiave mercato per il giocatore. Nessuna offerta ufficiale, dunque, né alla Roma e né al calciatore.