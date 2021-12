Calciomercato Roma, duello Mourinho-Guardiola in casa Boca Juniors

Calciomercato Roma, in Spagna sono sicuri. Nei prossimi mesi Mourinho è destinato ad osteggiare Guardiola per l’ingaggio dell’argentino.

Le prossime settimane saranno caratterizzate da grandi novità e cambiamenti. Frutto, questi ultimi, del modus operandi di Pinto, chiamato nel prossimo periodo ad apportare modifiche intelligenti ad uno scacchiere con grandi margini di crescita e perfettibile in plurime regioni di campo.

Come raccontatovi in queste ore, i principali movimenti che potrebbero tangere il mondo giallorosso riguardano essenzialmente due reparti. Quello cioè mediano, dove, tra i vari, si starebbero valutando le possibilità di ingaggiare un importante elemento di una big di Serie A. Il tutto senza trascurare le ultime vicissitudini interessanti la situazione di Luka Jovic, vero e proprio “casus belli” del confronto tra Florentino Perez e Carlo Ancelotti.

Senza trascurare novità attese in difesa, dove l’urgenza principale concerne la fascia destra, va detto che Mourinho potrebbe a breve abbracciare anche elementi da plasmare nel tempo. Che il portoghese aneli a giocatori pronti è chiaro a tutti ma, come evidenziato dalla crescita di Felix, lo Special One non disdegna anche giocatori da plasmare e perfezionare nel tempo.

