Calciomercato Roma, trattativa avanzata | Colpaccio a zero in Serie A

Calciomercato Roma, non si arresta l’operato di Pinto, chiamato a rinforzare la squadra per affrontare nel migliore dei modi la seconda parte di stagione.

La bellissima vittoria di Bergamo sembra aver apportato fiducia ed entusiasmo ad una piazza che, dopo il buon inizio succedaneo alla terza sosta di questa stagione, aveva iniziato nuovamente a palesare limiti e difficoltà.

I giallorossi nella giornata di ieri, sabato 18 dicembre, si sono imposti con una grande prestazione contro uno degli avversari più nobili della Serie A, sciorinando un comportamento di grande attenzione e tenuta mentale, nonché frutto della più che ponderata impostazione tattica di mister Mourinho.

In città sembrano essere stati spazzati via i plurimi malumori abbattutisi in questi mesi, legati alla discontinuità di Abraham e colleghi e, soprattutto, dalle reiterate delusioni ottenute nei big match. Se la trasferta orobica possa essere un punto di svolta, può dirlo solo il tempo. Ciò che è certa è, invece, la volontà dello Special One di chiudere nel migliore dei modi l’anno solare, per poi affrontare con un piglio diverso il 2022.

Mercoledì i giallorossi affronteranno davanti al proprio pubblico la Sampdoria, per poi fronteggiare nella prima settimana del nuovo anno Milan e Juventus. Impegni a dir poco ostici per i quali, al di là dei recuperi di Pellegrini ed El Shaarawy, Mou spera di poter abbracciare rinforzi.

Calciomercato Roma, Freuler può arrivare a zero: la situazione

A gennaio si cercheranno dei colpi che, come ampliamente raccontatovi fin qui, possano arrivare alle giuste condizioni e apportare migliorie senza depauperare in modo miope le finanze dei Friedkin. Discorsi diversi sono invece da farsi per la campagna acquisti estiva, indubbiamente destinata ad essere orientata anche dall’eventuale piazzamento della Roma in campionato.

Ai vari profili sondati per il futuro più e meno vicino, è da aggiungersi anche il nome di Remo Freuler. Stando a quanto riferito da “La Repubblica” sullo svizzero c’è la forte attenzione di Pinto. Il portoghese avrebbe già allacciato i primi rapporti con l’entourage del classe 1992, seguito anche dal Napoli. Il suo contratto è in scadenza il prossimo anno e al momento, pur non registrandosi grande vicinanza tra le parti per arrivare ad un prolungamento, c’è un giallo legato all’eventuale presenza di un’opzione annuale per il rinnovo.

Insomma, il giocatore piace e non poco, alla società così come a Mourinho. Starà ora alle capacità diplomatiche ,e non solo, di Pinto e colleghi nel trovare il grimaldello giusto per concretizzare quello che sarebbe un rinforzo tutt’altro che banale. Seguiranno aggiornamenti.