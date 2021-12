Calciomercato Roma, annuncio in diretta | Addio a gennaio

Il penultimo turno del girone d’andata ha portato alla Roma una vittoria importante sul campo dell’Atalanta. Intanto il calciomercato invernale si avvicina.

La Serie A si prepara ad affrontare l’ultimo turno del girone d’andata e chiudere così il 2021. Un finale di anno che per la Roma prevede l’appuntamento interno, mercoledì sera, contro la Sampdoria. Dopo la splendida vittoria di ieri sul campo dell’Atalanta, i giallorossi sono chiamati a confermare il buon momento di forma e a portare a casa la terza vittoria consecutiva in Campionato. Per chiudere bene il 2021 e per confermare le ambizioni di quarto posto.

Anche perché subito dopo la sosta il calciomercato invernale aprirà i battenti. L’occasione per il General Manager Tiago Pinto per accontentare José Mourinho e rinforzare la rosa giallorossa. Ma se in casa Roma le ultime settimane sono state positive, con buone prestazioni e risultati importanti, non tutti possono guardare con altrettanta serenità alla fine del 2021.

Calciomercato Roma, annuncio in diretta | Cessioni imminenti

E’ il caso del Cagliari, reduce da due sconfitte pesantissime: un doppio 4-0 subito prima in casa dell’Inter e poi, ieri sera, contro l’Udinese. La posizione di classifica del club sardo è preoccupante. Il penultimo posto, occupato in coabitazione con il Genoa, racconta alla perfezione le tante difficoltà che gli isolani stanno affrontando, nonostante la rosa sarda presenti nomi ben più accreditati rispetto a quelli di altre concorrenti in corsa per la salvezza. La crisi del Cagliari, però, non sembra mettere a rischio la posizione dell’allenatore Walter Mazzarri, subentrato a stagione in corso all’esonerato Leonardo Semplici. E’ stato lo stesso d.s. rossoblu Stefano Capozucca a blindare il futuro del tecnico, lanciando al tempo stesso pesanti accuse nei confronti di alcuni calciatori.

“Bisognerebbe stare zitti tutti le parole non sono sufficienti per giustificare una prestazione del genere“, ha ammesso il dirigente. “L’unica certezza è che Walter Mazzarri rimane l’allenatore del Cagliari, piuttosto c’è qualcuno che non è degno di indossare questa maglia e lascerà il club” ha tuonato Capozucca, annunciando ai microfoni di DAZN che la società prenderà seri provvedimenti. “Ci vuole rispetto, ho visto cose non belle dentro e fuori dal campo. Ho visto anche qualcuno che piangeva a fine partita e questo è un segno di rispetto. Penso proprio che per alcuni giocatori questa sia stata l’ultima partita con la maglia del Cagliari“. Parole per le quali non è stato esplicitato un destinatario, anche se l’ipotesi che tra i giocatori cui fa riferimento Capozucca possa esserci Nahitan Nandez è tra le più accreditate. L’uruguayano ritiene infatti conclusa la sua esperienza al Cagliari e già in estate voleva la cessione. Ora, con il calciomercato di gennaio che si avvicina, il suo addio potrebbe concretizzarsi: la Roma lo segue e lo vorrebbe nel suo centrocampo. La concorrenza non manca, ma Pinto avrà certamente preso nota delle dichiarazioni del d.s. rossoblu.