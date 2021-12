Calciomercato Roma, tagliato dall’allenatore | Via in prestito a gennaio

Il calciomercato invernale è sempre più vicino e il General Manager della Roma Tiago Pinto è pronto ad entrare in azione.

La Roma si risveglia con il sorriso all’indomani della bella vittoria sul campo dell’Atalanta. Un rotondo 4-1 con cui i giallorossi hanno regolato gli uomini di Gasperini e rilanciato le proprie ambizioni in chiave quarto posto. José Mourinho, d’altra parte, non ha mai smesso di credere nella possibilità di raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. Non un obiettivo semplice, vista la concorrenza, ma un traguardo per il quale la Roma ha il dovere di lottare.

Ieri la migliore dimostrazione possibile: il carattere e l’organizzazione messe in campo dai giallorossi hanno avuto la meglio su una delle squadre più in forma del nostro Campionato. Ora, prima di un po’ di riposo in occasione della sosta natalizia, l’ultimo appuntamento del 2021: mercoledì all’Olimpico sarà di scena la Sampdoria. Un altra partita da vincere per continuare a coltivare il sogno quarto posto. In attesa che dal calciomercato possa arrivare qualche rinforzo.

Calciomercato Roma, la decisione del tecnico | Via a gennaio

Mourinho chiede da tempo rinforzi che gli permettano di ampliare le rotazioni e sfruttare al meglio la profondità della rosa. In difesa e a centrocampo, quindi, qualcosa succederà certamente. Possibile poi che, qualora si riuscisse a completare la cessione di qualche esubero, si trovi lo spazio per inserire altri elementi in rosa. Intanto l’attenzione del General Manager Tiago Pinto è concentrata sul reparto arretrato e sulla mediana, come indicato dall’allenatore.

E proprio per il centrocampo resta attuale l’ipotesi di vedere la Roma fare un tentativo, a gennaio, per avere Riqui Puig. Il centrocampista del Barcellona fatica a trovare spazio anche ora che sulla panchina blaugrana è arrivato il suo “mentore” Xavi. Anzi, come sottolinea elnacional.cat, nemmeno il cambio d’agente – con l’approdo nella scuderia del nuovo allenatore e di Gerard Piquè – ha aiutato il talentuoso centrocampista. Ora, con il calciomercato alle porte, è proprio Xavi ad indicare a Puig la strada da percorrere. Una strada che porterà il giocatore lontano da Barcellona, almeno per qualche mese. Secondo il tecnico del Barça l’ideale per il giocatore è partire in prestito per andare a giocare con maggiore continuità. E’ stato lo stesso Xavi a comunicare al ragazzo la decisione presa. Un prestito secco, senza opzioni di acquisto, per poter dare, eventualmente a giugno, un’altra chance a Puig di imporsi nel club in cui è cresciuto. Pinto osserva con interesse, consapevole che la qualità di Puig potrebbe fare al caso della Roma e di José Mourinho.