Calciomercato Roma, ora il mister vuole trattenerlo | Scontro con la società

Calciomercato Roma, interessanti aggiornamenti giungono dal mondo iberico. Queste, infatti, le ultime novità circa una delle tante trattative di cui si parla nella Capitale da diverso tempo.

Dopo la bella vittoria, non senza polemiche, contro l’Atalanta di Gasperini, José Mourinho è fortemente concentrato sull’ultima sfida di quest’anno, in programma il 22 dicembre contro la Sampdoria. Fondamentale, per il portoghese e la squadra, dare continuità a quanto di buono fatto vedere in terra orobica.

La doppietta di Abraham, unitamente al gol e alla grande prestazione di Zaniolo e al secondo centro consecutivo di Chris Smalling, hanno finalmente permesso ai tifosi giallorossi di riscoprire l’ebrezza di battere una big. I tre punti ottenuti contro Zapata e colleghi potrebbero rappresentare un turning point molto importante, destinato a sbloccare, forse, mentalmente la squadra.

Questo soprattutto in vista dei non poco ostici ostacoli che Pellegrini e colleghi dovranno affrontare a inizio anno nuovo quando incontreranno Milan e Juventus nel giro di pochi giorni. La speranza unisona è quella di poter contare sui recuperi degli infortunati di più lunga data. A ciò si aggiunga anche la possibilità di abbracciare nuovi rinforzi.

E mentre si fanno sempre più insistenti le voci circa la possibilità di acquistare un giocatore affrontato proprio ieri, non si smorzano nemmeno le indiscrezioni relative all’approdo di un giocatore dalla Spagna.

Calciomercato Roma, gli ultimi aggiornamenti su Luka Jovic

Tra i vari monitorati nel recente periodo, figura anche Luka Jovic. Come raccontatovi già in passato, il serbo piace molto a José Mourinho, che avrebbe individuato in lui il giusto profilo per acuire la prolificità del proprio scacchiere. Complice l’infelice rapporto tra lo Special One e Borja Mayoral, un nuovo colpo in attacco è ampiamente previsto.

Proprio per quanto concerne l’ex Eintracht, il portale spagnolo, ElNacional.Cat, riferisce importanti aggiornamenti. Jovic si è rivelato molto utile per Carlo Ancelotti in queste ultime uscite, soprattutto durante la parentesi dell’assenza di Benzema. Ciò spiega il motivo per il quale il tecnico vorrebbe trattenerlo fino a fine stagione, contrariamente al presidente del Real.

Florentino Perez sarebbe infatti disposto a cedere il centravanti anche a gennaio, previo l’arrivo di una proposta allettante. Previsto, quindi, uno scambio di pareri tra il numero uno delle Merengues e l’ex mister, tra le tante, di Napoli e Bayern. Mourinho, intanto, è convinto delle potenzialità del serbo al quale concederebbe molto più spazio di quanto possa ottenere nella capitale spagnola.