Calciomercato Roma, “indizio” dal tecnico | “Merita di giocare di più”

A pochi giorni dall’apertura della sessione invernale di calciomercato le trattative entrano nel vivo. E c’è chi semina indizi.

La Roma scalda i motori del calciomercato in vista dell’ormai imminente apertura della sessione invernale. Il General Manager Tiago Pinto sa bene di essere chiamato agli straordinari per venire incontro alle richieste di José Mourinho. Il tecnico è convinto che la Roma possa dire la sua in chiave quarto posto e concorrere per la qualificazione alla prossima edizione di Champions League.

E se la bella vittoria di ieri a Bergamo dà ragione al tecnico sulle ambizioni della squadra, è altrettanto certo che la rosa possa essere migliorata già a gennaio. L’inserimento di qualche nuovo innesto darebbe a Mourinho più margini di scelta e la possibilità di fare maggior ricorso a rotazioni indispensabili in una stagione così lunga. D’altra parte è stato in più occasioni lo stesso tecnico portoghese a sottolineare le difficoltà dovute alle poche alternative di livello a sua disposizione.

Calciomercato Roma, l’ammissione del Cholo | Segnale di mercato?

Due le priorità indicate dallo Special One in vista di gennaio. L’arrivo di un vice Karsdorp è ritenuto indispensabile, visto che l’olandese è ad oggi l’unico padrone della fascia destra. Un’alternativa serve per non correre rischi in una stagione che tra Campionato e Conference sarà densa di appuntamenti. L’altra urgenza riguarda il centrocampo, dove le bocciature di Diawara e Villar rendono urgente almeno un innesto di spessore.

Negli ultimi giorni è tornata prepotentemente alla ribalta la candidatura di Hector Herrera, centrocampista messicano dell’Atletico Madrid. Il giocatore reclama più spazio e potrebbe decidere di cambiare aria già a gennaio. In questo senso un indizio di mercato potrebbe essere arrivato dalle dichiarazioni rilasciate dall’allenatore dei Colchoneros Simeone al termine della sfida persa contro il Siviglia. “Non ho dubbi che Herrera meriti di giocare di più“, ha ammesso il Cholo. “L’allenatore fa delle scelte e in questo momento stanno giocando di più altri suoi compagni. Ma l’impegno e la professionalità di Herrera meritano più spazio“. Parole che possono prestarsi a una duplice interpretazione: un “consiglio” al calciatore, un invito a cercare spazio altrove, o una “promessa” di maggiore impiego nelle prossime uscite? Pinto segue attentamente: il nome di Herrera è tra i più caldi nella sua lista.