Roma-Sampdoria, salta la conferenza stampa di Mou | Svelato il motivo

Roma-Sampdoria, mister Mourinho domani non terrà la canonica conferenza stampa pre-gara. Svelato il motivo.

La trasferta orobica ha acuito entusiasmo e consapevolezza all’ombra del Colosseo, dove sembra essere finalmente stata rotta la maledizione degli scontri diretti. Al netto dell’importanza della gara contro l’Atalanta, servirà ora maggiore continuità e fiducia nei propri mezzi.

Continuando a rispettare quel modus operandi del mister, caratterizzato dal ragionamento step by step, i capitolini sono attesi dal non semplicissimo incrocio con la Sampdoria. La stagione dei liguri è stata fin qui sotto le aspettative, come evidenziato anche dai numerosi rumors susseguitisi in questi mesi circa la possibilità di esonerare D’Aversa.

L’ex Parma figura ancora tra i tesserati doriani anche se, dopo la schiacciante prestazione ottenuta settimana scorsa nel derby della lanterna, Gabbiadini e colleghi si sono dovuti arrendere domenica 19 dicembre contro il Venezia. Contro Romero e compagni, infatti, la Samp non è riuscita ad andare oltre il pareggio.

Ciò evidenzia la grande volontà dei prossimi avversari della Roma di far bene. Ciò acuisce le difficoltà di un match che storicamente ha sempre rappresentato un ostacolo di non facile superamento. Per quanto concerne la sfida in sé e per sé, Mou conterà pressoché sugli stessi uomini visti al Gewiss, nella speranza di poter ricevere altre buone notizie nelle prossime ore dopo quella da poco arrivata da Trigoria.

Roma-Sampdoria, Mourinho ha deciso: niente conferenza stampa

Tralasciando per un attimo i discorsi di campo, c’è da riportare un importante aggiornamento circa la scelta ponderata in queste ore da José Mourinho. Il portoghese, consapevole più di tuti della delicatezza e della difficoltà della gara, ha deciso di non partecipare alla conferenza stampa in programma domani.

La finalità è quella di mantenere l’attenzione unicamente sulla gara, evitando distrazioni mediatiche che spesso, soprattutto nella Capitale, hanno pesato non poco. La scelta sarà mantenuta per tutto il corso della stagione in occasione delle partite infrasettimanali, eccezion fatta per gli impegni europei.