Roma, le ultime da Trigoria | Mourinho sorride a metà

Roma, questi gli ultimi aggiornamenti provenienti dal centro sportivo Fulvio Bernardini. Importanti novità circa i plurimi infortunati.

Dopo aver battuto con una grande prestazione una delle rose più in forma del nostro campionato, i giallorossi sono ora attesi dal delicato impegno casalingo contro la Sampdoria. La sfida con Caputo e colleghi, non poco pregna di insidie, chioserà un 2021 altalenante.

A detta di molti, il poker di Bergamo potrebbe rappresentare un importante turno di svolta per la stagione giallorossa. Smalling e colleghi hanno finalmente rotto l’incubo dei big match e sono chiamati a ripetersi dopodomani, mercoledì 22 dicembre, per poter affrontare il nuovo anno con un atteggiamento diverso e, soprattutto, maggiore entusiasmo.

In seguito alle non poche delusioni, europee e non, che hanno contraddistinto le settimane comprese tra metà ottobre e metà dicembre, la Roma ha in parte lenito i dissapori grazie alla vittoria del girone di Conference League e ai sei punti trovati contro Spezia e Atalanta. I 180 minuti contro liguri e lombardi hanno infatti permesso di accorciare posizioni e recuperare alcuni punti su diversi top team di Serie A.

In attesa di novità nel mercato di gennaio, mai come quest’anno destinato a poter svolgere l’importante ruolo di turning point stagionale, non è da sottovalutarsi la condizione di diversi giocatori che Mourinho si augura di poter abbracciare quanto prima. Basti guardare i primi due impegni del nuovo anno per capire perché.

