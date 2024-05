Calciomercato Roma, colpo a zero e Juve bruciata

Calciomercato Roma, la squadra giallorossa ha messo le mani in anticipo sul colpo a zero in porta. Juventus al tappeto e firma in arrivo dopo la conquista del titolo.

Riflettori puntati sulla Roma Femminile, che domenica sera allo stadio Olimpico ha festeggiato lo Scudetto vinto, secondo consecutivo per le ragazze allenate da Spugna. La compagine giallorossa si è confermata protagonista assoluta del campionato nazionale, vincendo la concorrenza della Juventus senza troppi affanni. La squadra bianconera, dopo essersi arresa nella corsa al titolo, resta a mani vuote anche sul fronte del calciomercato.

Una crescita costante quella della Roma Femminile guidata da mister Spugna. Le ragazze giallorosse hanno vinto il secondo Scudetto consecutivo, festeggiato domenica scorsa allo stadio Olimpico. Dal 2020 in poi la squadra femminile ha conquistato trofei a raffica, ora siamo a quota due Scudetti, una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana. Il 24 maggio le ragazze giallorosse avranno la possibilità di mettere in bacheca un altro trofeo, dovendo affrontare la Fiorentina nella finale di Coppa Italia.

Calciomercato Roma femminile, colpo a zero in porta: Juve anticipata

In attesa della sfida, che potrebbe consegnare il double ad Alessandro Spugna, la squadra giallorossa si muove con decisione anche sul fronte del calciomercato. Sembra esser stato definito il colpo a zero in porta dalla Repubblica Ceca. In attesa dell’ultimo verdetto della stagione il calciomercato della squadra femminile si muove con netto anticipo.

In arrivo in casa Roma Femminile c’è Olivie Lukasova, portiere dello Slavia Praga classe 2001. Già esperienza nella Champions League femminile per la calciatrice ceca, che era seguita con interesse anche dalla squadra femminile della Juventus. Secondo quanto scrive su X il giornalista Leonardo Frenquelli, la Roma però si è mossa d’anticipo, assicurandosi a parametro zero un rinforzo europeo tra i pali per la prossima stagione. Dopo aver dominato il campionato per la seconda stagione consecutiva, la squadra giallorossa il prossimo anno punterà a fare bene anche nella massima competizione europea.