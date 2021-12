Calciomercato Roma, rivoluzione in mediana | Il piano di Pinto

In casa Roma grandi manovre in corso per rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho. Fari puntati sul centrocampo.

Per la Roma è il giorno dell’ultima sfida del 2021. I giallorossi scenderanno in campo nel pomeriggio di oggi per affrontare la Sampdoria allo Stadio Olimpico per il diciannovesimo turno del Campionato di Serie A. Si chiude quindi oggi l’anno della squadra di Mourinho, così come il girone d’andata. L’appuntamento è ghiotto: la Roma ha l’opportunità di finire il 2021 con tre vittorie consecutive (quattro, se si include la Conference League) e di accorciare ulteriormente nei confronti dell’Atalanta.

La squadra di Gasperini, dopo la sconfitta di domenica, ha fatto segnare ieri un altro passo falso, non riuscendo ad andare oltre lo 0-0 nella partita contro il Genoa. Ora la classifica può accorciarsi in modo significativo, con i giallorossi che hanno l’opportunità di portarsi a soli 4 punti dalla zona Champions, a braccetto con la Juventus. L’obiettivo di agganciare il treno delle prime quattro, dunque, resta ampiamente alla portata.

Calciomercato Roma, il piano di Pinto | Doppio arrivo a centrocampo

Anche perché tutti, nell’ambiente giallorosso, attendono l’apertura del calciomercato invernale – fissata per il 3 gennaio – come l’occasione per rinforzare la squadra. E’ chiaro che riuscire a regalare a Mourinho qualche nuovo acquisto che innalzi il livello complessivo della rosa rappresenterebbe un passo avanti importante per le ambizioni giallorosse. Priorità soprattutto al centrocampo, dove Tiago Pinto sa di dover intervenire in modo efficace.

In questo senso nei giorni scorsi è tornata prepotentemente a cricolare la voce relativa all’interessamento della Roma per Remo Freuler. Per lo svizzero però l’Atalanta ha attivato l’opzione di rinnovo automatico del contratto, scongiurando così il rischio di perdere il giocatore a parametro zero. Una novità che però potrebbe non cambiare nella sostanza la situazione: Freuler dopo 7 anni a Bergamo è tentato dall’idea di una nuova sfida e Pinto ragiona sull’opportunità di portarlo nella Capitale a giugno. Secondo forzaroma.info l’Atalanta potrebbe fissare il prezzo del suo cartellino sui 15 milioni di euro. Un innesto in prospettiva del mercato estivo, quindi, ma anche un regalo da scartare subito per Mourinho: il prescelto in questo senso rimane Florian Grillitsch.