Calciomercato Roma, rottura e addio | Irrompe l’Inter

Calciomercato Roma, anche l’Inter monitora il profilo attenzionato da Tiago Pinto, e potrebbe sferrare l’assalto già a gennaio.

Archiviato il girone di andata, per la Roma è tempo di pianificare strategie e movimenti di mercato, per regalare a José Mourinho quei rinforzi che lo Special One si aspetta per poter rimpolpare una rosa che necessita di ritocchi mirati.

Sondato ed abbandonato Zakaria, ormai finito nel mirino delle big europee, i giallorossi sono stati costretti a mollare la presa anche per Diogo Dalot, a seguito del ribaltone che si è materializzato in casa United, con il terzino lusitano desideroso di mettersi in gioco sotto la gestione Rangnick. I due profili sopra menzionati mostrano in maniera piuttosto chiara come gli obiettivi in casa giallorossa siano mirati: un laterale e un centrocampista. Serve un vice Karsdorp, a seguito delle note vicissitudini che hanno visto protagonista Reynolds, ma non è escluso che alla fine possa arrivare un laterale mancino, anche perché il rientro di Spinazzola è stato procrastinato.

La poliedricità di Dalot avrebbe regalato una valida alternativa sotto questo punto di vista, anche perché già al Milan ha dimostrato di poter agire sia sull’out di destra, che su quello mancino. Tuttavia, nelle ultime ore sono state alimentate delle voci riguardanti un possibile ritorno nella Capitale di Lucas Digne, ormai in rotta di collisione con l’Everton e desideroso di cambiare aria.

Calciomercato Roma, anche l’Inter su Digne: colpo a gennaio?

Stando a quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport“, però, nelle ultime ore anche l‘Inter si sarebbe reso protagonista di alcuni sondaggi esplorativi per il terzino francese classe ’93, messo alla porta da Benitez. Legato all’Everton da un contratto in scadenza nel 2025, Digne è valutato 20-25 milioni di euro, una cifra che chiaramente i nerazzurri, che nel frattempo hanno allacciato i contatti anche per Fares, non sarebbero disposti a spendere a gennaio. Ragion per cui, i Campioni d’Italia uscenti potrebbero proporre ai Toffees un prestito con diritto di riscatto, soluzione che difficilmente potrà essere accettata a stretto giro di posta, ma il tempo per impostare più a fondo la trattativa c’è. Vi terremo aggiornati.