Calciomercato Roma, accordo lampo | Affare saltato

Calciomercato Roma, l’accordo fino a fine stagione è stato trovato: si aspetta solo il via libera del diretto interessa per l’intesa totale.

La sessione invernale di calciomercato sta per aprire i battenti, ma sono già tante le indiscrezioni che rendono infuocate queste ore, che aprono le porte ad una campagna trasferimenti che potrebbe regalare sorprese inaspettate, e nella quale la Roma giocherà sicuramente un ruolo da assoluta protagonista.

I giallorossi, infatti, sono alla ricerca di due profili con i quali rimpolpare il proprio organico: un centrocampista e un terzino, ma ciò non toglie che alla fine Pinto sia costretto anche a puntellare l’attacco, nel caso in cui si dovessero creare i presupposti sufficienti per un addio anticipato di Borja Mayoral, che dopo la prova sbiadita contro lo Spezia, è stato fatto sedere in panchina sia contro l’Atalanta che contro la Samp. L’attaccante di proprietà del Real Madrid ha tutta l’intenzione di cambiare aria, e nelle ultime ore le voci legate ad una sua partenza sono ritornate prepotentemente in auge. La Fiorentina non lo perde d’occhio, anche perché le chances di una permanenza di Dusan Vlahovic sono ormai ridotte al lumicino; da non escludere, però, che Mayoral possa ritornare in Liga, e in quest’ottico bisogna segnalare delle novità importanti.

Calciomercato Roma, trovato l’accordo: così salta tutto

Nelle scorse ore lo spagnolo classe ’97 è stato accostato anche al Cadice, ma la compagine iberica, stando a quanto riferito da “El Mundo Deportivo“, avrebbe trovato un accordo con il Barcellona e con il Siviglia per il prestito fino a fine stagione di Luuk De Jong, centravanti olandese classe ’90 in forza ai blaugrana, che non è riuscito a ritagliarsi spazio neanche all’interno del nuovo scacchiere tattico di Xavi. I catalani hanno deciso di non puntare più su di lui, e un suo addio a stretto giro di posta sembra essere la soluzione più congeniale, con il Barça che non a caso, per sostituire “El Kun” Aguero, sta pensando a Cavani, in rotta di collisione con il Manchester United.

Il Cadice avrebbe trovato un accordo di massima anche con il Siviglia, club che de facto detiene il cartellino di De Jong: l’ultima parola, però, spetta al diretto interessato. La Roma osserva la situazione con molto interesse.