Calciomercato Roma, bomba Insigne | C’è anche l’offerta

Calciomercato Roma, bomba Insigne: il capitano del Napoli a meno di un clamoroso colpo di scena non rinnoverà. C’è l’offerta

Bomba Insigne. Che ormai è a un passo, davvero, dal lasciare il Napoli. Il contratto del capitano azzurro, come ben si sa, è in scadenza. E a meno di clamorosi colpi di scena negli ultimi giorni – dal prossimo 2 gennaio potrebbe già firmare con un nuovo club – il suo futuro è lontano dalla società di De Laurentiis. A confermare il tutto ci pensa il Corriere dello Sport, che spiega, anche, che ci sarebbe una prima offerta.

Ma andiamo con ordine: la proposta del Napoli è a scendere. Un rinnovo con quasi il 30% in meno rispetto all’attuale contratto. Una cosa che a Insigne non va giù, e le parole del suo procuratore nei giorni scorsi lo hanno ribadito. Non ci dovrebbe essere nemmeno un rilancio da parte del club campano, convinto della propria offerta. E allora un addio appare certo. Con la possibilità, anche, che tutto possa avvenire nel prossimo mese di gennaio. In questo caso, però, sarebbe difficile per la Roma – il giocatore è stato accostato ai giallorossi – riuscire nell’affare.

Calciomercato Roma, Insigne verso la MLS

In tutto questo sarebbe già arrivata una prima offerta. Quella del Toronto, che avrebbe messo sul piatto 7 milioni di euro all’anno, per quattro stagioni, più altri bonus. Una cifra che sicuramente fa tentennare l’esterno offensivo della nazionale di Mancini. Che sempre secondo il quotidiano romano, potrebbe anticipare il suo addio nelle prossime settimane visto che il campionato inizia a marzo. Insomma, l’offerta c’è ed è anche importante.

Bisognerà capire, alla fine, quale sarà la reale volontà di Insigne. Se andare a chiudere praticamente la carriera in America, oppure rimanere in Europa per cercare di dare ancora qualcosa al calcio del Vecchio Continente. Ma il Dio denaro, in questo caso, potrebbe fare la differenza.