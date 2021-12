Calciomercato Roma, tesoretto inaspettato. Addio immediato per l’esterno che sembrava dovesse rimanere. Assalto spagnolo.

Sembrava dovesse rimanere a gennaio, anche perché Mourinho, in ogni caso, lo ha comunque impiegato con una certa continuità nel corso di questa stagione. Ma le cose potrebbero cambiare in pochissimo tempo, visto che secondo delle informazioni che arrivano dalla Spagna, ci sarebbe una nuova squadra su di lui.

La notizia è riportata da estadiodeportivo.com, che spiega come il Cadice avrebbe messo gli occhi su Carles Perez, l’esterno offensivo giallorosso che un contratto fino al 2024. Il club spagnolo è alla ricerca di un elemento che possa giocare sulla corsia mancina – Perez, con la Roma, ha giocato prevalentemente a destra – e avrebbe messo nei radar il giallorosso. Che comunque, dall’altro lato del campo, ci potrebbe giocare. Insomma, un possibile tesoretto per Pinto, quasi del tutto inaspettato.

Calciomercato Roma, il Cadice su Perez

Perez non è sicuramente uno degli incedibili della rosa di Mourinho. Sì, ha giocato come detto per un totale di quattordici volte tra campionato e Conference League. Ma il minutaggio rimane comunque ridotto visto che quasi sempre è entrato a gara in corso. Un rincalzo, in poche parole, anche importante, c’è da dirlo. Ma la sensazione è che davanti a una buona offerta lo spagnolo potrebbe anche partire.

Dalla Spagna, comunque, non parlano in questo momento di una vera e propria trattativa. Anche perché non si sa ancora se il Cadice si presenterà con un’offerta per il prestito oppure per portare via il calciatore a titolo definitivo. Ma in ogni caso, l’operazione, potrebbe sicuramente prendere una piega diversa nello spazio di poche settimane. Soprattutto se il club spagnolo affondasse realmente il colpo.