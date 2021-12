Calciomercato Roma, triplo addio in Serie B | Regali “promozione”

Calciomercato Roma, per i tre gioiellini giallorossi potrebbero spalancarsi le porte della Serie B. Le ultime indiscrezioni.

La pausa natalizia sarà utile alla Roma per staccare la spina e ricaricare le batterie in vista di una seconda parte di stagione nella quale la compagine di Mourinho è chiamata a trovare maggiore continuità di rendimento ed evitare gli alti e bassi che hanno impedito a Pellegrini e compagni di occupare stabilmente le posizioni di vertice.

Molto dipenderò dalle eventuali operazioni che Tiago Pinto riuscirà a mettere a segno nel mercato di gennaio: Mou si aspetta almeno un paio di regali, in zone del campo che molto spesso sono rimaste “sguarnite”. Le priorità per la Roma sono infatti un nuovo centrocampista e un nuovo terzino che, se dovessero arrivare, potrebbero dare il là a diverse cessioni, anche in prestito. Questa volta non ci riferiamo agli “epurati” di lusso Mayoral, Villar o Diawara, ma a quei giovani a cui potrebbe essere concesso maggiore minutaggio in un contesto meno probante.

Calciomercato Roma, il Pisa pronto il triplo colpo “giallorosso”

Stando a quanto riferito da seriebnews.com, infatti, il Pisa, che attualmente in Serie B occupa il primo posto in classifica, a + 4 sul Brescia secondo, starebbe prendendo seriamente in considerazione l’idea di rinforzare la squadra già a gennaio, in maniera tale da rinforzare ulteriormente la rosa per evitare sorprese ed assicurarsi quella promozione da tempo agognato. In quest’ottica, i toscani starebbero attenzionando diversi profili, e potrebbero pescare anche in casa giallorossa: intrigano e non poco, infatti, i profili di Zalewski, Missori e Darboe, a cui Mou ha concesso dei minuti, tra campionato e Conference League. Da scartare un loro acquisto a titolo definitivo: più verosimile, invece, che almeno una di queste eventuali operazioni possa essere conclusa sulla base di un prestito.