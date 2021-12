ESCLUSIVO | Calciomercato Roma, Conte lo spinge da Mou: ci pensa Mendes

Nome nuovo per quanto riguarda il calciomercato Roma, che guarda ancora una volta in Premier.

Archiviato il girone d’andata con un deludente pareggio contro la Sampdoria, la Roma è chiamata ad un calciomercato da protagonista per regalare a José Mourinho almeno due rinforzi: un centrocampista e un terzino destro, per incrementare il tasso qualitativo e il ventaglio di scelte per lo Special One.

Per quanto riguarda la fascia, sono diversi i profili monitorati da Tiago Pinto, a caccia di occasioni a buon mercato o scontenti di lusso. Negli ultimi giorni, secondo quanto appreso da Asromalive.it, a Trigoria è emersa anche la candidatura di Matt Doherty. Arrivato al Tottenham sotto la gestione Mourinho, il 29enne irlandese può cambiare aria già a gennaio e tra le squadre sondate c’è anche la Roma. Gestito da Jorge Mendes, l’ex Wolverhampton ha giocato pochissimo in stagione e tornerebbe molto volentieri a lavorare con lo ‘Special One’. “È uno dei migliori allenatori di sempre. Ho avuto un ottimo rapporto con lui. È stato il mio vicino di casa per tutto l’anno, quindi il rapporto è andato bene. Purtroppo la sua esperienza è andata così, ma lui è José Mourinho, è uno dei migliori di sempre e non ho altro che elogi per lui”, le sue parole a giugno sull’esonero dagli Spurs.

Calciomercato Roma, affare con il Tottenham: ci pensa Mendes

Il club londinese ha già dato il via libera ad una cessione invernale, privilegiando una soluzione a titolo definitivo, ma non esclude un prestito con riscatto. La Roma potrebbe valutare un’operazione da 10-12 milioni di euro complessivi. Staremo a vedere se e quando evolverà la situazione: lavori in corso.

