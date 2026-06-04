Nuovo scambio tra Roma e Inter: adesso cambia tutto

di

Dai giallorossi ai nerazzurri: la scelta per rivoluzionare l’organico è assolutamente netto, ecco tutti gli sviluppi

La Roma e l’Inter potrebbero intersecare in maniera tangibile le loro mosse di mercato garantendo nuovi, importanti colpi di scena ad una sessione estiva che sta prendendo forma con il passare dei giorni.

Christian Chivu, allenatore dell'Inter
Nuovo scambio tra Roma e Inter: adesso cambia tutto (Ansa Foto) – AsRomalive.it

A fare il punto della situazione sulle strategie dei due club ci ha pensato Sky Sport, secondo cui i meneghini sarebbero pronti a giocarsi la carta Frattesi per ridurre l’esborso cash e provare ad accelerare per Gianluca Mancini. 

Sebbene i colloqui per il rinnovo tra l’entourage del difensore e la Roma stiano andando avanti, l’Inter avrebbe individuato nel difensore italiano uno dei principali obiettivi per la difesa a cui dare la caccia.

Ecco perché, alla luce anche del gradimento che i capitolini continuano a manifestare per Frattesi, non sarebbe affatto da escludere l’ipotesi di una trattativa allargata che possa comprendere proprio uno scambio.

Come si specifica, in un contesto ancora magmatico l’ultima parola spetterà a Gasperini e a Mancini, autentico protagonista della stagione appena conclusasi (anche) con i suoi gol.