Nuovo scambio tra Roma e Inter: adesso cambia tutto

Dai giallorossi ai nerazzurri: la scelta per rivoluzionare l’organico è assolutamente netto, ecco tutti gli sviluppi

La Roma e l’Inter potrebbero intersecare in maniera tangibile le loro mosse di mercato garantendo nuovi, importanti colpi di scena ad una sessione estiva che sta prendendo forma con il passare dei giorni.

A fare il punto della situazione sulle strategie dei due club ci ha pensato Sky Sport, secondo cui i meneghini sarebbero pronti a giocarsi la carta Frattesi per ridurre l’esborso cash e provare ad accelerare per Gianluca Mancini.

Sebbene i colloqui per il rinnovo tra l’entourage del difensore e la Roma stiano andando avanti, l’Inter avrebbe individuato nel difensore italiano uno dei principali obiettivi per la difesa a cui dare la caccia.

Ecco perché, alla luce anche del gradimento che i capitolini continuano a manifestare per Frattesi, non sarebbe affatto da escludere l’ipotesi di una trattativa allargata che possa comprendere proprio uno scambio.

Come si specifica, in un contesto ancora magmatico l’ultima parola spetterà a Gasperini e a Mancini, autentico protagonista della stagione appena conclusasi (anche) con i suoi gol.