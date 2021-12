Calciomercato Roma, offerta da capogiro: pronto il “2 x1”

Calciomercato Roma, la cifra messa sul piatto potrebbe essere utilizzata per finanziare il doppio colpo: bomba dalla Spagna.

La sosta natalizia sarà utile alla Roma per ricaricare le pile, in vista di un inizio di stagione che definire da brividi sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, con tanti impegni ravvicinati che testeranno gli eventuali miglioramenti della “creatura” di Mou.

Chiaramente lo Special One si aspetta almeno qualche rinforzo, come rilanciato a più riprese in svariate dichiarazioni alla stampa: saranno acquisti mirati, certamente, anche perché la “sostenibilità” del club alla quale sovente si è fatto riferimento non può non passare per innesti possibilmente giovani, futuribili, dai costi relativamente contenuti ma in grado di incidere anche nel presente. A cominciare dalla corsia destra, dove il solo Karsdorp è stato costretto il più delle volte agli straordinari, complice le note vicissitudini che hanno visto protagonista Reynolds, la cui situazione è in divenire.

Calciomercato Roma, irruzione a sorpresa: pronto il maxi affare

Scartata l’ipotesi Dalot, che ha deciso di restare al Manchester United per giocarsi le sue carte nel nuovo corso targato Rangnick, ai giallorossi è stato accostato soprattutto dalla Spagna il profilo di Sergiño Dest, sempre più al passo d’addio con il Barcellona e desideroso di cimentarsi in una nuova esperienza. Nelle ultime ore si sono rincorse delle voci riguardanti una possibile offerta del Chelsea per il terzino destro del blaugrana, pari a circa 30 milioni di euro: cifra importante, con la quale i Blues sperano di battere la concorrenza. Come riferito da elgoldigital.com, i soldi ricavati dall’eventuale cessione dell’Ajax potrebbero essere utilizzati per finanziare un doppio colpo, proprio dai Campioni d’Europa uscenti, con le “candidature” di Azpilicueta e Ziyech che intrigano non poco i catalani, con Xavi pronto a farne i pilastri del suo nuovo progetto.