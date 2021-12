Calciomercato, l’Inter gela la Roma: clamoroso ritorno e strada spianata

Calciomercato Roma, l’Inter può far saltare il banco con un’offerta composito: il super ritorno facilita le operazioni.

La Roma ha chiuso il proprio campionato con un pareggio sostanzialmente deludente davanti al proprio pubblico: contro la Samp, infatti, gli uomini di Mourinho non sono andati oltre un 1-1 che assume sa tanto di occasione sprecata, alla luce dei risultati maturati sugli altri campi. A gennaio, lo Special One non a caso si aspetta rinforzi mirati, per provare a compiere quel salto di qualità che attualmente separa la Roma dalle altre big del nostro campionato.

Gli obiettivi sono stati ormai chiariti: un terzino e un centrocampista, ma chiaramente il profilo giusto, ammesso che ne esista soltanto uno, non è stato ancora individuato. Per quanto concerne la zona nevralgica del campo, parallelamente ad un acquisto spendibile già nell’immediato – il primo nome sulla lista, poi declassato per forza di cose, era Zakaria – si proverà anche a preparare il terreno in vista di operazioni future. In questo senso, è ritornata prepotentemente in auge la candidatura di Davide Frattesi, centrocampista classe ’99 in forza al Sassuolo, cresciuto proprio nelle giovanili giallorosse, e per il quale i capitolini vantano una percentuale sulla futura rivendita.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, il sorpasso è definitivo | Intesa raggiunta

Messosi in mostra nello scacchiere tattico di Dionisi, il ragazzo ha calamitato su di sé le avances di molte big: oltre alla Roma, infatti, anche l’Inter ha cominciato a tastare il terreno, con Marotta che potrebbe calare il jolly inserendo nell’ipotetica trattativa con il Sassuolo anche un calciatore che da quelle parti conoscono molto bene.

Calciomercato Roma, maxi affare Inter-Sassuolo: addio Frattesi?

Come riferito da “La Gazzetta dello Sport“, infatti, i Campioni d’Italia uscenti, che monitorano con estrema attenzione anche la situazione legata a Scamacca e Raspadori, potrebbero alla fine decidere di privarsi di Stefano Sensi, che potrebbe fare il suo ritorno in Emilia. A quel punto, secondo quando evidenziato da calciomercato.it, non è escluso che Marotta, contando sui buoni rapporti che da sempre lo legano a Carnevali, non provi ad imbastire una maxi operazione con i neroverdi. I nomi più caldi, in quest’ottica, sono quelli dell’ex Genoa e di Frattesi, ma chissà che il ventaglio di soluzioni non possa ancora allargarsi.