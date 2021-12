Calciomercato Roma, il sorpasso è definitivo | Intesa raggiunta

Calciomercato Roma, sembrano esserci tutti i presupposti per assistere al decollo della trattativa. Questi gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

L’attenzione principale degli addetti ai lavori, in quel di Trigoria, continua a interessare la zona mediana di campo. Quest’ultima rappresenta la regione ove urgono maggiori rinforzi, come chiaramente specificato dallo Special One a Tiago Pinto.

Lapalissiana testimonianza sono state le dichiarazioni, non sempre implicite, del mister. Già a fine mercato estivo, il portoghese aveva encomiato l’operato della società lasciando però trasparire un pressoché evidente rammarico per il mancato approdo a centrocampo. Era stata questa, come ormai noto a tutti, la sua richiesta principale.

Dopo la fumata grigia arrivata per Xhaka, si sono monitorati plurimi profili in questi mesi, andando a stringere sempre di più una morsa costituita da non pochi elementi che sembravano poter rivelarsi utili alla causa. In una fase delicata come questa, soprattutto in un club non disponente di grandi finanze a causa dello scorso piazzamento, non sarà facile accontentare il mister.

Pinto, dal proprio canto, è sulle tracce di giocatori che possano fare al caso di Mourinho ma, al contempo, arrivare alle giuste condizioni. Tra i plurimi monitorati, in queste ultime settimane vi abbiamo parlato anche di Corentin Tolisso. Da questo punto di vista, sono da riportare interessanti aggiornamenti.

Calciomercato Roma, gli ultimi aggiornamenti su Tolisso

Il francese, fino a qualche anno fa, rappresentava, nel suo ruolo, uno dei profili più importanti di Europa. Il suo passaggio dalla Ligue 1 alla Bundes non ha però apportato ai risultati sperati. Causa principale sono state le reiterate problematiche fisiche incontrate in queste stagioni in Baviera, che hanno impedito lui di avere quella continuità che aveva contraddistinto la sua parentesi a Lione.

La sortita del numero 24 è a dir poco scontata e, su questo fronte, è da segnalarsi l’attuale posizione del giocatore, così come quella del Bayern Monaco. Attualmente c’è già disponibilità del centrocampista per andare via a parametro zero. Il club tedesco, ciononostante, non si è deciso però ancora ad abbandonare quelle piste che potrebbero fruttare qualche, seppur esile, entrata. Tra queste, si segnala proprio quella legata all’interesse della Roma. I giallorossi non sono però intenzionati a partecipare ad aste. Questo anche per i plurimi dubbi della dirigenza sullo stesso Tolisso, evidenziati dalla virata decisa su Grillitsch e altri profili. Attualmente, in pole position per il suo ingaggio figura il Real Madrid, complici i dubbi dei capitolini e delle altre squadre che hanno seguito lui in queste settimane.

Seguiranno aggiornamenti.