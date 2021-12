Calciomercato Roma, trattativa in salita | Nuova pista in A

Calciomercato Roma, da riportare gli ultimi aggiornamenti circa una delle trattative di cui maggiormente raccontatovi in questi giorni.

L’avvicinarsi del mercato invernale porterà plurime realtà del nostro campionato a imbattersi in cambiamenti e innovazioni, destinate a limare quegli aspetti parsi come maggiormente perfettibili in questa prima parentesi stagionale. Mentre Mourinho dovrà, dunque, lavorare sulla discontinuità del proprio scacchiere, starà a Pinto consegnare al connazionale le giuste pedine per coadiuvarlo.

Nelle prossime settimane sono attese importanti novità in quel di Trigoria. Molti armadietti del centro sportivo Fulvio Bernardini sono destinati a svuotarsi, lasciando spazio, almeno nei piani e nelle speranze dello Special One, a diversi elementi che possano rivelarsi utili alla causa.

La campagna acquisti post-natalizia, visti i presupposti, sembra destinata a seguire lo stesso filo rosso di quella estiva. Si tratterà, con ogni probabilità, di un deja-vù, caratterizzato da operazioni seguenti il duplice binario entrata-uscita. Le sortite di chi non rientri nei piani del mister assumeranno, dunque, quell’importante funzione di sostentamento e supporto ai nuovi acquisti.

Leggi anche—> Roma, c’è l’ammissione | “Chiamerò Mourinho”

Calciomercato Roma, Kumbulla al Napoli: gli ultimi aggiornamenti

Tra i vari elementi destinati a partire, fino a qualche tempo fa, sembrava esserci anche Marash Kumbulla. Annoverabile nell’infelice corpus di epurati dopo il 6 a 1 contro il Bodo Glimt, l’albanese ha pian piano scalato nuovamente gerarchie acquisendo una discreta continuità. Come raccontatovi di recente, l’ex scaligero sarebbe potuto approdare al Napoli a gennaio.

Sono però da riportare gli ultimi aggiornamenti lanciati da “La Repubblica“, secondo i quali i partenopei sono prossimi a cambiare obiettivo. Mourinho, infatti, non vorrebbe privarsi del classe 2000 a gennaio. Per tale motivo, Giuntoli e colleghi avrebbero messo sotto osservazione un altro profilo legato ai gialloblù.

Ci riferiamo a Nicolò Casale dell’Hellas Verona che ha fin qui dimostrato ottime capacità sotto la gestione Tudor e il cui profilo intriga non poco Spalletti, dettosi ben disposto a plasmare il ventitreenne. Complici operazioni passate, il rapporto tra le due società è ottimo e tra non molto si potrebbe arrivare alla fumata bianca, previo l’arrivo di un’offerta che soddisfi le esigenze di Maurizio Setti. Quest’ultimo valuta il difensore 15 milioni di euro.