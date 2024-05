Atalanta-Roma, recupero Dybala: verdetto per De Rossi

Verso Atalanta-Roma, Daniele De Rossi aspetta la rifinitura per capire lo stato di forma di Paulo Dybala. Test decisivo a Trigoria alla vigilia dello scontro diretto per la Champions League.

Meno uno ad Atalanta-Roma, partita fondamentale ai fini del bilancio stagionale in casa giallorossa. Svanito il sogno della finale di Dublino, dove i bergamaschi sfideranno la corazzata del Bayer Leverkusen, i giallorossi vogliono riscattarsi in campionato. L’ultima vittoria in Serie A risale alla trasferta di Udine, con il recupero della gara completato il 25 aprile. La sfida di domani è l’ultima chiamata per non perdere il treno Champions League ed evitare calcoli esterni al campo per la squadra giallorossa, ecco il punto sulle condizioni fisiche di Paulo Dybala.

L’attaccante argentino è rimasto in panchina nella semifinale di ritorno in casa del Bayer Leverkusen. Il numero 21 giallorosso deve fare i conti con un problema all’adduttore che ne sta compromettendo il finale di stagione. La speranza, dopo che ieri ha svolto l’allenamento in gruppo a Trigoria, è che dalla rifinitura odierna arrivi il semaforo verde vista Atalanta. Domani sera la Roma è obbligata a vincere sul campo dei bergamaschi, per blindare il quinto posto che vede le due squadre appaiate ma con gli orobici che devono recuperare una gara.

Atalanta-Roma, Dybala vuole esserci: ultimo test a Trigoria

Daniele De Rossi al Gewiss stadium non avrà a disposizione Leonardo Spinazzola, uscito dopo pochi minuti nella semifinale europea di ritorno, anche lui per un guaio muscolare. Mentre le speranze sono quelle di avere un Dybala abile ed arruolabile vista Bergamo, l’allenamento odierno si preannuncia decisivo in tal senso.

Secondo quanto scrive il ‘Corriere dello Sport’, oggi Dybala proverà ad aumentare il ritmo nell’allenamento di rifinitura. Se non dovessero insorgere nuovi fastidi non è escluso che venga rilanciato dal primo minuto nell’attacco della Roma. De Rossi spera di avere al meglio uno dei suoi migliori giocatori in vista dello scontro decisivo. Sulla corsia di sinistra spazio ad Angelino dopo lo stop di Spinazzola, ballottaggio aperto a destra tra Kristensen e Zeki Celik.