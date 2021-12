Calciomercato Roma, assist da Spalletti | Pinto fiuta l’affare

Ancora pochi giorni e la sessione invernale di calciomercato aprirà ufficialmente i battenti. Con una importante novità per la Roma.

Mentre la Roma approfitta dei giorni di vacanza concessi in occasione della sosta natalizia, tra i dirigenti cresce l’impegno in vista della ormai imminente sessione invernale di calciomercato. A pochi giorni dal via, in casa giallorossa sono ben chiare le priorità e il tipo di interventi da mettere in atto per rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho. L’allenatore portoghese, nonostante il mezzo passo falso in casa contro la Sampdoria, non intende ridimensionare le proprie ambizioni e cercherà di lottare per qualificarsi alla prossima Champions League.

Un traguardo non semplice, vista la concorrenza, ma neanche irraggiungibile. Soprattutto se, come lo stesso Mourinho si aspetta, dal calciomercato di gennaio potrà arrivare qualche ritocco capace di rendere più equilibrata la rosa. Un laterale destro di difesa che possa far rifiatare Rick Karsdorp e un centrocampista di spessore da alternare a Veretout e Cristante sono le necessità più urgenti indicate dal tecnico.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, accordo e rescissione | Gratis a gennaio

Calciomercato Roma, assist Spalletti | Mou sorride

Molto, però, dipenderà anche dall’andamento del mercato in uscita. L’eventuale addio di qualche giocatore non esattamente al centro del progetto tecnico potrebbe creare spazio per altre operazioni in entrata. E nonostante dalla proprietà l’input sia di aspettare l’estate per gli investimenti più pesanti, il margine per pensare a qualche ulteriore innesto rimane. In questo senso le ultime voci circolate farebbero ben sperare Pinto e Mourinho, che potrebbero piazzare un vero e proprio colpo.

A riferirlo è Il Corriere dello Sport, secondo il quale il Napoli di Luciano Spalletti sarebbe sulle tracce di Marash Kumbulla. I partenopei a gennaio avranno la necessità di sostituire Manolas, ceduto, anche in vista della partenza di Koulibaly per la Coppa d’Africa. Il difensore albanese, nonostante abbia giocato con maggiore continuità dal passaggio alla difesa a 3, è uno dei sacrificabili. Il ds azzurro Giuntoli ha già preso in considerazione altre piste: Szalai del Fenerbahçe e Sanchez del Tottenham, ma Kumbulla rimane il preferito della dirigenza del Napoli. Una sua uscita permetterebbe alla Roma di risparmiare sull’ingaggio e di poter contare su un tesoretto invernale fin qui quasi insperato. Un’opportunità che, se destinata a concretizzarsi alle giuste condizioni, farebbe felice il General Manager garantendogli maggiori margini di manovra in entrata.