Calciomercato Roma, accordo e rescissione | Gratis a gennaio

Calciomercato Roma, la notizia ripotata dalla Spagna in questi minuti avrebbe del clamoroso e garantirebbe a Mourinho un rinforzo di non poco conto.

I giallorossi, con la battuta di arresto con la Sampdoria, hanno palesato di non aver superato uno dei più grandi limiti che ha accompagnato loro per tutto il 2021. Quello cioè, unitamente alla poca capacità di vincere i big match, della discontinuità. Plurimi gli aspetti sui quali lavorare e da plasmare quanto prima.

Starà sicuramente alla capacità dello Special One risollevare l’umore della squadra e, soprattutto, lavorare su quegli aspetti che ne abbiano impedito un cammino costante. Nelle prossime settimane, frattanto, sono attese plurime novità anche in ambito mercato. Quest’ultimo inizierà il prossimo gennaio e sarà caratterizzato, in casa Roma, da un modus operandi seguente un duplice binario.

Come accaduto in estate, infatti, si cercherà non solo di suggellare la rosa con nuovi approdi ma, al contempo, di intervenire alfine di allontanare i plurimi elementi che abbiano dimostrato di non fare al caso del portoghese. Questa prassi, più in generale, contraddistinguerà tante altre realtà europee e, proprio da questo punto di vista, non si può ignorare la freschissima indiscrezione iberica che ben si incastra in questo discorso.

Leggi anche —> Calciomercato, Mourinho via subito | Chiamata ufficiale

Calciomercato Roma, Hector Herrera sempre più vicino: le ultime

Per José la questione prioritaria interessa, come noto ormai a tutti, la zona centrale di campo. Si cercheranno, qui come negli altri reparti, degli approdi funzionali quanto intelligenti e sostenibili. Il tutto senza dimenticare l’obiettivo principale. Quello cioè di investire per garantire a Mourinho dei colpi che possano confarsi alle sue esigenze e non essere mal calibrati, come accaduto in passato.

Segue questa direzione la su citata news proveniente dalla Spagna. Stando a quanto riferito da Todofichajes.com, infatti, Hector Herrera sembra sempre più vicino. Il tempo del messicano all‘Atletico Madrid è ormai finito e il suo nome è annoverabile sicuramente tra i non pochi finiti sul taccuino di Pinto.

Quest’ultimo è pronto a ingaggiarlo a gennaio, facendo leva sulla scadenza contrattuale il prossimo giugno. Gli spagnoli sarebbero disposti ad accordare una rescissione, che spianerebbe non poco la strada per il suo approdo nella Capitale. Al contempo, però, l’ex Porto non vorrebbe rinunciare alle prossime sei mensilità che gli spetterebbero. Si prevede una svolta entro settimana prossima, quando cioè il “Gong” di inizio della session invernale potrà dirsi definitivamente scoccato.