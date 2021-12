Calciomercato, Mourinho via subito | Chiamata ufficiale

Calciomercato, si è concluso con un pareggio, non privo di rammarico, il girone di andata della squadra capitolina. Molti gli aspetti sui quali lavorare, mentre sul futuro di José Mourinho torna a gravare il peso di un eventuale addio.

La bella vittoria di Bergamo aveva permesso di trovare fiducia ed entusiasmo ad una squadra che già troppe volte è caduta in questi primi diciannove incontri. In seguito alla trasferta orobica, Mancini e colleghi si sono dovuti nuovamente arrendere, questa volta contro gli uomini di D’Aversa.

La sfida di ieri, mercoledì 22 dicembre, rappresenta l’emblema e il filo rosso di questa parte di stagione della squadra. Quello cioè della discontinuità che, dopo le primissime vittorie tra fine agosto e metà settembre, ha costretto lo scacchiere a perdere posizioni e terreno rispetto a diversi top team del nostro campionato.

E, tra i tanti, lo stesso Mou è consapevole di dover lavorare sull’aspetto più importante per provare ad invertire una tendenza altalenate e di certo non produttiva ai fini del raggiungimento dello sperato piazzamento in classifica. Se il quarto posto, ad oggi, figura un miraggio, è anche però giusto sottolineare che la distanza con quest’ultimo è meno proibitiva di quanto ci si possa aspettare.

Merito anche dell’inflessione del Napoli e dei recenti stop di Atalanta e Milan che hanno accorciato la classifica e che, attualmente, permettono a plurime realtà fin qui comparse lontane dai primi quattro posti di sperare in un esito finale diverso. C’è però da segnalare un aspetto che non può passare inosservato.

Calciomercato Roma, Mourinho ai saluti? L’ammissione che preoccupa i tifosi

I rumors passati erano stati messi prontamente a tacere dal diretto interessato. Proprio nei meandri del Gewiss Stadium, José ha dichiarato di voler restare molto tempo alla Roma. Non possono però acuirsi i dubbi in seguito alla notizia riportata dal “The PUNCH” e immediatamente balzata su uno dei portali più importanti del Portogallo, A Bola.

Dopo l’allontanamento dalla panchina della Nigeria del CT Gernot Rohr, il presidente della Federazione, Amaju Pinnick, ha ammesso di aver avuto dei contatti con l’attuale tecnico della Roma. Queste le sue parole. “Il profilo del prossimo allenatore dovrà rispondere alle caratteristiche di una persona disciplinata e affamata di vittorie. Abbiamo parlato anche con José Mourinho. Non credo ci sia qualcosa di sbagliato