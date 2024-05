Voti Roma-Juventus 1-1, Lukaku non sbaglia: Svilar è una meraviglia

Voti Roma-Juventus 1-1, Svilar top: bene anche Lukaku. L’analisi della prova offerta dai giallorossi contro la “Vecchia Signora”

Roma-Juventus è stata una gara tutt’altro che banale. Alla fine le due squadre si sono divise la posta in palio, con Bremer che ha risposto al sigillo iniziale di Lukaku. Ne è nata una gara assolutamente frizzante con occasioni da ambo le parti.

Impossibile non valorizzare la prestazione di Romelu Lukaku, vero e proprio centro nevralgico della manovra giallorossa. L’attaccante belga ha sempre offerto una valvola di sfogo alla manovra della Roma, che si è spesso appoggiata alla fisicità del suo attaccante numero 90. Favolosa, per l’ennesima volta, la prestazione di Svilar. Almeno tre le circostanze nelle quali l’estremo difensore giallorosso si è esaltato. Frizzante anche Baldanzi, sgusciante quando chiamato in causa. Prestazione concreta anche quella fornita da Lorenzo Pellegrini, presente in entrambe le fasi.

Prima del cambio, è apparso meno pimpante del solito Paulo Dybala. Il numero 21 ha avuto un paio di occasioni anche da calcio da fermo, ma non è riuscito a scoccare il dardo. Angelino un vero e proprio fattore, con almeno 7-8 cross invitanti depositati nel cuore dell’area di rigore juventina. Non riesce a trovare il guizzo vincente Tammy Abraham, ancora a secco. Ecco i voti completi: