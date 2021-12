Calciomercato Roma, svolta definitiva | Barcellona rifiutato

Fari puntati sul prossimo calciomercato di riparazione in casa Roma. C’è da registrare una svolta definitiva, dopo il rifiuto al Barcellona.

Il calcio europeo si prepara alla fatidica data del 3 gennaio, quando si aprirà ufficialmente la finestra invernale di mercato. Un nuovo scenario va a delinearsi nella sessione di riparazione, dopo che il Barcellona è stato messo alla porta. Secco rifiuto verso il club catalano, una vera e propria svolta definitiva per il suo prossimo futuro.

Ieri pomeriggio la Roma ha chiuso il girone d’andata della Serie A. Il pareggio rimediato contro la Sampdoria ha lasciato l’amaro in bocca a tanti tifosi giallorossi, prestazione in chiaroscuro. Prestazione che ricalca quanto fatto vedere in questa prima metà stagionale. Tra alti e bassi c’è stato un punto fermo per il tecnico fin qui, la necessità di rinforzi dal mercato. La finestra di riparazione di gennaio è sempre più vicina e gli scenari continuano a cambiare repentinamente. A farne le spese stavolta sembra essere il Barcellona, catalani completamente tagliati fuori dai giochi in vista di gennaio.

Calciomercato Roma, Barcellona rifiutato e svolta definitiva

Non arrivano buone notizie per il club Blaugrana dalla Germania, è arrivato il secco “No” al trasferimento in vista del mercato di riparazione. Il centrocampista spagnolo si è opposto al ritorno in patria, tutto da rifare sul mercato per Xavi.

Parliamo di Marc Roca, centrocampista spagnolo classe 1996 in forza al Bayern Monaco. L’ex Espanyol è dal 2020 in Bundesliga e, malgrado un minutaggio scarso, non ha intenzione di trasferirsi alla corte di Xavi Hernandez. A riportare la notizia è stato il sito tedesco TZ, da sempre vicino alle sorti del club bavarese. Sul centrocampista spagnolo si era fatta anche l’ipotesi di un interesse di Tiago Pinto. Non è un segreto che la Roma sia a caccia di rinforzi in mediana, nella corsa a Roca un competitor di livello è stato fatto fuori secondo quanto riportano le fonti vicine al club bavarese.