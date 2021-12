Calciomercato Roma, opportunità in Liga | Mou dà il via libera

A pochi giorni dall’apertura ufficiale del calciomercato invernale le trattative cominciano a entrare nel vivo. Con la Roma protagonista.

Il 2021 va in archivio con un pareggio in casa contro la Sampdoria che lascia un po’ di amaro in bocca ai giallorossi. Dopo le vittorie importanti contro Spezia ed Atalanta, la sfida di ieri rappresentava l’occasione per avvicinare ulteriormente il quarto posto in classifica. Nonostante il mezzo passo falso, però, le ambizioni della Roma restano immutate: José Mourinho non ha mai smesso di desiderare la qualificazione alla prossima edizione di Champions Legaue.

Intanto si avvicina la sessione invernale di calciomercato, che aprirà ufficialmente i battenti il 3 gennaio. Un appuntamento importante per la dirigenza giallorossa che dovrà cercare di accontentare Mou. Il tecnico chiede rinforzi per affrontare al meglio la seconda parte di stagione e permettersi qualche rotazione in più, visto che il doppio impegno – con gli ottavi di Conference che attendono la Roma – porterà via energie fisiche e mentali.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, gol ed entusiasmo | Tesoretto più vicino

Calciomercato Roma, sirene spagnole | Lo vogliono a gennaio

Gli obiettivi in entrata sono ben chiari nella testa del General Manager Tiago Pinto, che già da settimane ha cominciato a sondare diverse possibilità. Probabile che si arrivi all’acquisto di almeno un paio di nuovi elementi, anche se molto dipenderà anche da come andrà il mercato in uscita. Sono ancora diversi, infatti, i calciatori che Mourinho lascerebbe partire senza patemi. Se per loro si presentasse l’occasione giusta, gli scenari potrebbero cambiare rapidamente.

Tra queste possibilità rientra sicuramente anche Carles Perez. L’esterno offensivo non è mai riuscito ad imporsi con continuità nelle rotazioni di Mourinho e il cambio di modulo adottato dal tecnico negli ultimi due mesi ha ridotto ulteriormente le sue chance. Insomma, l’allenatore non farebbe di certo le barricate per trattenere lo spagnolo, sopratutto se una sua partenza dovesse portare a un nuovo innesto. Ora, secondo fichajes.net, su di lui sarebbe forte l’interessamento del Cadiz, che sarebbe felice di riportare in Spagna il calciatore. Perez è stato individuato come un rinforzo importante per rincorrere la salvezza, obiettivo stagionale pienamente alla portata: in questo momento il Cadiz occupa la diciannovesima posizione in classifica con 14 punti, ma la zona salvezza dista appena una lunghezza.