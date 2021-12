Calciomercato Roma, gol ed entusiasmo | Tesoretto più vicino

In casa Roma il 2021 si chiude con un pareggio interno contro la Sampdoria. Intanto mancano pochi giorni alla riapertura del calciomercato.

L’arrivo in estate di José Mourinho sulla panchina della Roma ha esaltato l’ambiente giallorosso. La scelta della famiglia Friedkin di puntare su uno dei migliori allenatori al mondo è apparsa a tutti come la conferma delle ambizioni di crescita che la proprietà nutre per il club. Ambizioni importanti, che puntano a riportare la Roma dove le compete: in alto, a lottare per i più prestigiosi trofei. Per farlo però Dan e Ryan Friedkin non faranno ricorso a investimenti folli in stile PSG.

Al contrario, la Roma è al centro di un progetto di crescita tecnica ed economica che, passo dopo passo, dovrà portare il club nuovamente in alto. Lo conferma anche la durata del contratto di Mourinho: tre anni per dare al portoghese il tempo di plasmare la “sua” Roma, di renderla forte e convinta. Il tutto con la collaborazione del General Manager Tiago Pinto, chiamato a trovare le occasioni migliori sul mercato per rinforzare sempre di più la squadra.

Calciomercato Roma, gol ed entusiasmo | L’affare si avvicina

Un lavoro non semplice, cominciato in estate con la necessità di liberarsi degli ingaggi di tutti quei calciatori che, arrivati sotto le precedenti gestioni, non rientravano nel progetto tecnico del nuovo allenatore. La lista degli esuberi era lunga e Pinto è riuscito a destreggiarsi molto bene, trovando per la gran parte dei giocatori una nuova sistemazione. Alcuni di loro sono rimasti, e si cercherà una soluzione già a gennaio. Per altri l’addio è avvenuto con la formula del prestito, con la speranza che in estate gli addii possano ufficializzarsi come definitivi.

E’ questo il caso anche di Alessandro Florenzi, rientrato a Roma in estate dopo il prestito al PSG e finito al Milan con la stessa formula. I rossoneri, che hanno sborsato un milione di euro per il prestito oneroso, vantano un diritto di riscatto per la prossima estate fissato a 4,5 milioni. E la crescita messa in mostra nelle ultime apparizioni dal laterale destro fa ben sperare la dirigenza della Roma. Il gol di ieri su punizione è il sigillo su un periodo in cui Florenzi è tornato a giocare con buona continuità e senza mai sfigurare. Il tifo rossonero, sui social, lo esalta e lo coccola. Dovesse soddisfare Pioli e la dirigenza rossonera, per la Roma si profilerebbe un altro incasso importante, che andrebbe ad aggiungersi a quelli pressoché certi per le cessioni di Under e Pau Lopez al Marsiglia.