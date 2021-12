Calciomercato Roma, altro che bugie | Affare fatto

Nonostante le dichiarazioni prudenti di Tiago Pinto, la Roma lavora alacremente sul mercato per rinforzarsi durante la sessione invernale.

Un’occasione persa. E’ così che la Roma vede la sfida di ieri pomeriggio contro la Sampdoria, terminata con il risultato di 1-1. Un punto che muove poco la classifica e che non permette di avvicinare l’Atalanta in quarta posizione, nonostante il passo falso nel quale i nerazzurri erano incappati martedì a Genova. Il girone di andata della Roma si conclude in sesta posizione: forse meno di quello che molti si aspettavano, ma con la possibilità di continuare a puntare obiettivi importanti.

Avvicinare a quattro punti la Dea sarebbe stato il modo migliore per concludere l’anno, ma con tutto un girone da disputare, e con il calciomercato che sta per aprirsi, la speranza di poter recuperare il terreno perduto rimane. Dal 3 gennaio la finestra trasferimenti sarà ufficialmente aperta. Mourinho aspetta almeno un paio di rinforzi che possano rendere più equilibrata la rosa a sua disposizione.

Calciomercato Roma, il bluff di Pinto | Affare fatto

Le priorità sono più che note. Da una parte un terzino destro che possa permettere a Rick Karsdorp di tirare il fiato. L’esterno olandese nel 2021 ha disputato 55 partite solo con la maglia della Roma. Troppe per poter pretendere che non si vada mai incontro a cali di rendimento. Stessa cifra per Bryan Cristante, altro calciatore che ha bisogno di un alter ego in rosa, un elemento che possa entrare nelle rotazioni del centrocampo insieme al mediano azzurro e a Veretout. Eppure ieri pomeriggio, parlando prima del match, Pinto ha praticamente azzerato le voci che in queste settimane sono circolate rispetto a calciatori accostati alla Roma.

“Ti posso fare questa confidenza: il 90% dei nomi che ho letto sono bugie“, ha affermato il General Manager. Prudenza? Strategia? Difficile dirlo. Certo è che più di un sondaggio il portoghese l’ha fatto. E se è vero che Dalot è sfumato con l’arrivo di Rangnick a Manchester e che Zakaria sembra irraggiungibile, rimangono concreti i contatti per Pedersen ed Henrichs, così come per Aarons. Se arriverà uno di questi, o qualcun altro, oggi, non lo sa forse neanche lo stesso Pinto. Ma è sul centrocampo che il dirigente ha deciso di rimanere coperto, di fronte ai microfoni, nonostante la Roma sia molto avanti nella trattativa per portare in Italia Florian Grillitsch. Ci sarà da vincere la resistenza dell’Hoffenheim, ma il prescelto per il centrocampo è lui, senza più dubbi. Al di là delle dichiarazioni di Pinto, la Roma si avvicina a grandi passi al primo colpo del calciomercato invernale.