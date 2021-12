Calciomercato Roma, Pinto si espone | La verità sui colpi di gennaio

Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni DAZN a pochi minuti dall’inizio di Roma-Sampdoria. Ecco l’annuncio sul calciomercato giallorosso.

La Roma è in campo per l’ultima gara dell’anno solare. Contro la Sampdoria all’intervallo il risultato è sullo 0-0. Pochi minuti prima dell’inizio della gara il general manager giallorosso è intervenuto ancora una volta i microfoni DAZN. Il portoghese ha parlato delle intenzioni di mercato dei giallorossi, riservando un annuncio che ha spiazzato tutti.

Giallorossi in campo per l’ultima gara del girone d’andata della Serie A. Contro la Sampdoria il risultato è inchiodato a reti bianche all’intervallo. Facendo un passo indietro di 45 minuti riportiamo le parole del general manager giallorosso, ecco l’annuncio di Tiago Pinto ai microfoni DAZN. Il dirigente giallorosso ha spiazzato i tifosi, riservando un annuncio sul futuro mercato di riparazione in casa Roma.

Calciomercato Roma, l’annuncio di Tiago Pinto ai microfoni Dazn

Il general manager analizza la prima metà stagionale della Roma, stuzzicato sul fronte cessioni con riferimento alla disfatta di Bodo-Glimt :“Hai detto la parola giusta sulla serata, ma dopo tutti hanno avuto opportunità e ripreso a giocare e a far le cose bene.” L’esempio più chiaro il gm lo trova in difesa: “L’esempio è Kumbulla. Il calcio è così. Tutti insieme abbiamo fatto un disastro e abbiamo avuto la capacità di riprenderci.”

Ancora una dichiarazione sulle intenzioni di gennaio in casa giallorossa: “Il mercato è dinamico, ci sono sempre le porte aperte e dobbiamo lavorare su questo per diventare sempre più forti e allineati come abbiamo sempre detto io e l’allenatore”. Infine il portoghese viene sollecitato sui futuri colpi di gennaio, con un focus sulla mediana giallorossa: “Ti posso fare una confidenza, di tutti i nomi usciti il 90% sono bugie…” Queste le parole del portoghese, ancora una volta schietto sui prossimi colpi in casa giallorossa.