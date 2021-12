Calciomercato Roma, annuncio ufficiale | Ecco il tesoretto

Ottime notizie arrivano oggi per la Roma sul fronte del calciomercato. Un annuncio ufficiale anticipa l’arrivo di un tesoretto per il club.

José Mourinho, alla vigilia della sfida di Campionato contro il Napoli, non aveva usato mezzi termini. Nel rivendicare il lavoro svolto dallo staff tecnico e dalla dirigenza, l’allenatore aveva criticato senza troppi giri di parole le precedenti gestioni del club. “Ci sono tante persone con le tasche piene di soldi“, aveva detto l’allenatore in quell’occasione. A conferma di come in casa giallorossa ci fosse da correggere il tiro, sono arrivate le scelte della scorsa estate.

Tanti i calciatori in esubero che Tiago Pinto ha dovuto piazzare sul mercato. Un’operazione riuscita soltanto in parte, visto che alcuni dei giocatori scartati da Mourinho hanno puntato i piedi, rifiutando tutte le offerte che gli erano state prospettate. Ciò nonostante, l’ottimo lavoro della dirigenza aveva permesso al club di liberarsi dell’ingaggio di diversi elementi ritenuti non funzionali al piano del nuovo allenatore.

Calciomercato Roma, arrivano i soldi | Tesoretto per Pinto

Il progetto di Pinto, spalleggiato dalla famiglia Friedkin, proseguirà dunque nelle prossime sessioni. Già a gennaio si cercherà di regalare a Mourinho i rinforzi che l’allenatore portoghese reclama da tempo. Per farlo, chiaramente, sarà importante riuscire a trovare una sistemazione anche a quei giocatori che dopo la sessione estiva sono rimasti in giallorosso, oltre che a coloro che in questa prima parte della stagione hanno deluso il tecnico. Sul fronte delle cessioni, intanto , arriva oggi una notizia molto importante per la Roma.

Intervistato dal quotidiano francese L’Equipe, il presidente del Marsiglia Pablo Longoria ha fatto il punto sulla situazione di due calciatori dell’Olympique in prestito dalla Roma: Pau Lopez e Cengiz Under. “Il riscatto di Ünder è legato alla salvezza. Quello di Pau Lopez arriverà alla ventesima presenza. Si tratta di opzioni praticamente automatiche“, ha spiegato il numero uno del club francese, annunciando, nei fatti, la doppia cessione a titolo definitivo. Un’ottima notizia per la Roma, che si prepara così a incassare una cifra superiore ai 20 milioni. Il riscatto dell’esterno turco, infatti, è fissato a 8,4 milioni di euro, cui si aggiungerà il 20% di una eventuale futura rivendita. A questa cifra si sommano i 12 milioni di euro pattuiti in estate per il riscatto di Pau Lopez. Pinto può esultare: il tesoretto sta per diventare realtà.