Calciomercato Roma, doppio ostacolo per Pinto | Priorità alla Liga

Una delle piste seguite in queste settimane dal General Manager della Roma Tiago Pinto sembra presentare più di un ostacolo. Vediamo come stanno le cose.

Il volto dell’attacco giallorosso è cambiato profondamente la scorsa estate. Quello offensivo, infatti, è senz’altro il reparto che durante la scorsa sessione di calciomercato ha subito le trasformazioni più importanti. L’addio, per certi versi improvviso, di Edin Dzeko ha costretto la dirigenza a cercare un sostituto di spessore del bosniaco. Una ricerca che ha portato all’arrivo nella Capitale di Tammy Abraham, il pezzo pregiato dell’ultima campagna acquisti giallorossa.

Insieme a lui, per rinforzare il reparto, il General Manager Tiago Pinto ha scelto di puntare su Eldor Shomurodov, reduce da una stagione importante con la maglia del Genoa. A completare l’attacco Borja Mayoral, ben presto finito in fondo alle gerarchie di José Mourinho e probabilmente prossimo all’addio già nel prossimo gennaio. Il piano triennale preparato dalla proprietà e dalla dirigenza, però, non esclude novità già nei prossimi mesi.

Calciomercato Roma, l’affare si complica | La preferenza del giocatore

La partenza, quasi sicura, di Borja Mayoral dovrebbe essere coperta dalla promozione stabile e definitiva di Felix Afena-Gyan in prima squadra. Il ragazzo, fermato dal Covid dopo la notte da favola di Marassi, ha voglia e qualità per dare sprint all’attacco di Mourinho. In vista della prossima stagione, però, le cose potrebbero cambiare. L’idea di dirigenza e proprietà è quella di innalzare, sessione dopo sessione, il livello complessivo della rosa. Per questo Pinto non perde di vista tutte le potenziali opportunità che il calciomercato può presentare.

E’ in quest’ottica che va letto l’interessamento, di cui si è parlato nelle ultime settimane, della Roma per Memphis Depay. L’attaccante olandese sembra destinato a salutare il Barcellona e Mourinho sarebbe felice di accoglierlo nella Capitale. Esperto e dotato tecnicamente, Depay sarebbe un acquisto perfetto per alzare il livello dell’attacco giallorosso. Eppure, secondo quanto afferma oggi elgoldigital.com, la Roma avrebbe di fronte a sé più di un ostacolo. Prima di tutto, Depay sembrerebbe intenzionato a dare priorità a una permanenza nella Liga. In questo senso rimangono forti le candidature di Atletico Madrid e Siviglia, interessate al centravanti del Barça. In secondo luogo, qualora l’olandese optasse per un altro Campionato, la Roma dovrebbe fare i conti con la Juventus: Allegri avrebbe infatti indicato in Depay il perfetto sostituto di Alvaro Morata, destinato a salutare i colori bianconeri alla fine della stagione.