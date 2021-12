Calciomercato Roma, scambio più 10 milioni | Trattativa in Serie A

Mentre la Roma prepara il match di giovedì in Conference League, spunta un’ipotesi di calciomercato che riguarda i giallorossi.

Le grandi manovre di calciomercato, spesso, hanno bisogno di una lunga preparazione. Per questo motivo, mentre la sessione invernale si avvicina e le trattative per gennaio cominciano a entrare nel vivo, i direttori sportivi continuano a tessere le proprie tele anche in prospettiva della prossima stagione. D’altra parte una buona pianificazione è indispensabile per affrontare nel migliore dei modi le finestre di trasferimenti.

In casa Roma, si sa, l’appuntamento di gennaio è particolarmente importante. In quell’occasione il General Manager Tiago Pinto dovrà cercare di portare avanti il lavoro cominciato in estate e rinforzare la rosa giallorossa. José Mourinho, consapevole che il progetto sposato in estate richieda necessariamente tempo e pazienza, vuole ricevere segnali importanti dalla società. Circostanze che fanno immaginare che a Trigoria possano arrivare almeno un paio di nuovi elementi già all’inizio del nuovo anno.

Calciomercato Roma, ipotesi scambio e conguaglio | L’Inter ci prova

Le priorità assolute riguardano la difesa ed il centrocampo. E’ in quelle zone di campo che l’allenatore portoghese si aspetta nuovi innesti di spessore. E se la richiesta di un mediano di livello era già stata avanzata in estate, subito dopo l’arrivo di Mourinho, questi primi mesi hanno messo in evidenza alcuni limiti anche per quel che riguarda il reparto arretrato, in particolare sulla fascia destra. Lì Rick Karsdorp è diventato indispensabile, vista l’assenza in rosa di un sostituto all’altezza.

In questo senso potrebbe diventare interessante per la Roma l’ultima voce di mercato che riguarda, oltre ai giallorossi, anche l’Inter. I nerazzurri avrebbero infatti messo nel mirino Gianluca Mancini e vorrebbero il centrale per rinforzare la difesa il prossimo anno. Per arrivare all’acquisto dell’ex atalantino, l’Inter starebbe ragionando su uno scambio con un conguaglio economico in favore della Roma. Nella Capitale arriverebbe Denzel Dumfries, esterno destro che soltanto pochi giorni fa ha castigato i giallorossi segnando il terzo gol dell’Inter. Per strappare Mancini alla Roma, però, Marotta sarebbe disposto a mettere sul piatto anche 10 milioni di euro. Il difensore della Nazionale è infatti valutato circa 30 milioni, mentre l’esterno olandese ha una valutazione che si avvicina ai 20. Un affare che rimane comunque non semplice, anche alla luce delle buone possibilità che Mancini arrivi nelle prossime settimane a un rinnovo con la Roma.