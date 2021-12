Calciomercato Roma, concorrenza spietata | Futuro in Premier

La stagione della Roma è ad un passo dal giro di boa. Tra luci ed ombre molte attenzioni si dirigono al calciomercato. La concorrenza aumenta, il futuro sarà in Premier.

La Roma è pronta a tornare in campo per cancellare le recenti delusioni. Giovedì sera i giallorossi giocheranno in Bulgaria, nell’ultima giornata del girone di Conference. Tante attenzioni si rivolgono al mese di gennaio, nella finestra di riparazione si attendono grandi movimenti in casa giallorossa. Non arrivano buone notizie per Mourinho, la concorrenza in Premier aumenta.

Le attenzioni dei tifosi giallorossi si dividono tra campo e mercato. La Roma tornerà a giocare dopodomani, nell’ultima giornata del girone C di Comference League. La missione di Mou è chiara, ritrovare vittoria ed entusiasmo dopo due cocenti sconfitte. La trasferta di Bologna, e la brutta sconfitta contro l’Inter, hanno riacceso i riflettori sul futuro calciomercato di gennaio. Mourinho è stato chiaro fin dai primi passi falsi, questa rosa non è all’altezza delle ambizioni del tecnico. C’è una zona di campo più di tutte che necessita rinforzi, orfana di nuovi innesti nella sessione estiva. Parliamo, ovviamente, della zona di centrocampo dove il tecnico è in attesa di acquisti a gennaio.

Calciomercato Roma, nuova concorrenza in Premier

Non arrivano buone notizie nel quartier generale giallorosso. La concorrenza per l’obiettivo a centrocampo continua ad aumentare, facendosi spietata per Mou. A riportare nuove cattive notizie è stato il giornalista Angelo Mangiante, che su Twitter ha lanciato una nuova tripla pista per lui. Trattativa ancora più complicata, rispetto a quanto vi abbiamo riportato nelle scorse ore.

Aumenta la concorrenza per Denis Zakaria, il centrocampista svizzero a gennaio lascerà la Bundesliga. Da tempo il Borussia Monchengladbach ha abbandonato le speranze di rinnovo per lui. Il suo profilo è stato segnalato come primo nome sul taccuino di Tiago Pinto, ma la concorrenza si fa spietata. Non solo interna, con la Juve in pressing, stavolta nuove conferme lo spingono verso l’Inghilterra. Secondo Mangiante, oltre al già citato Liverpool, anche West Ham ed Everton sono sulle tracce del centrocampista elvetico. Tutti vogliono Zakaria, la telenovela continua e la trattativa si fa sempre più in salita per i giallorossi.