Calciomercato Roma, Arteta mette la freccia | La mossa di Pinto

Calciomercato Roma, Arteta mette la freccia per il centrocampista. Ma si parla di giugno. Pinto quindi rimane in corsa

Sembrava davvero destinato alla Roma a un certo punto. Ma poi le cose sono cambiate in maniera improvvisa. E anche inaspettata. Adesso, insomma, l’obiettivo giallorosso già per il mercato di gennaio, sembra essere lontano. Con un sorpasso non solo ai giallorossi, ma anche alla Juventus, che aveva messo nel mirino il calciatore.

Secondo quanto riportato da fussballtransfers.com, lo svizzero del ‘Gladbach, Zakaria, è destinato alla Premier League. Ma non nelle prossime settimane, ma direttamente la prossima stagione. E ci sarebbe un club davanti a tutti: l’Arsenal di Arteta, anche se per i Gunners, prendere il centrocampista, non sarà facile. C’è una condizione da mettere in preventivo. Ecco qual è.

Calciomercato Roma, Zakaria in Premier League

Secondo il portale, Arteta sì avrebbe messo la freccia, ma l’operazione dovrebbe andare in porto solamente se il club londinese riuscisse alla fine della stagione ad assicurarsi un posto nelle prossime competizioni europee. E in questo momento, l’Arsenal, anche per via di un inizio di stagione deludente che ha messo a rischio il lavoro dello spagnolo, è fuori da ogni possibile qualificazione. Sì, ancora il campionato è lungo e ci sono possibilità importanti che lo storico club possa riuscire nell’impresa, ma è altrettanto vero che davanti ci sono squadroni veri e propri che non hanno nessuna intenzione di mollare.

La situazione, insomma, è questa. I Gunners sono pronti a prendere Zakaria il prossimo anno, qualora nessuno riuscisse ad affondare il colpo il prossimo mese. La Roma rimane alla finestra, in ogni caso, anche se come detto sarà difficile riuscire nel colpo. La sensazione è che anche Pinto se ne sia accorto anche se non ha mai mollato del tutto l’idea di prendere lo svizzero.